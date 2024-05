Obavezna lektira: Ovo su savršene knjige za ljeto po izboru Billa Gatesa

Bivši šef Microsofta, milijarder, financijaš i fan književnosti, objavio je listu knjiga za koje se nada da ćete ih pročitati, kao i seriju koju preporučuje da je pogledate ovog ljeta

Bill Gates želi da barem dio ovog ljeta provedete čitajući knjige i gledajući serije o ljudima koji pomažu drugima. Milijarder, suosnivač Microsofta i knjiški moljac, koji redovito dijeli svoje najbolje preporuke za knjige, objavio je najnoviji popis. On ove godine uključuje knjigu koju Gates 'ne može dovoljno preporučiti', napisao je u objavi na svom blogu. Knjiga se zove 'Kako upoznati osobu' (How to Know a Person), a napisao ju je kolumnist New York Timesa David Brooks. Bestseler koji nudi savjete kako postati bolji slušatelj natjerao je Gatesa da razmisli o svojim komunikacijskim vještinama i navikama na načine koji će 'ostati sa mnom dugo vremena', napisao je. Gatesove preporuke uključuju TV seriju o britanskim tajnim agentima, roman o medicinskoj sestri iz Vijetnamskog rata i dva publicistička štiva s temama od velikodušnosti do potencijala umjetne inteligencije u svijetu obrazovanja, piše CNBC. Ovo su četiri knjige i emisija koje Gates preporučuje za ljetni odmor. The Women, Kristin Hannah

Bestseler, objavljen u veljači, povijesna je fikcija smještena u vrijeme Vijetnamskog rata. Prati protagonisticu Frances McGrath na traumatičnom putovanju s vojnim medicinskim sestrama, dok se bore s užasima rata, bijesa i političkih podjela nakon povratka u državu. Gates ju je pročitao dok je bio na odmoru u Vijetnamu, na preporuku šurjaka, veterana Vijetnamskog rata. 'Iako sam puno čitao i gledao o ratu u Vijetnamu, 'Žene' su me natjerale da o tome razmišljam u novom svjetlu', napisao je Gates. Hannah je napisala više popularnih romana, uključujući 'Slavuj' (The Nightingale), bestseler iz 2015. Infectious Generosity, Chris Anderson

Kao voditelju TED konferencija, Chrisu Andersonu nije strana rasprava o velikim idejama koje mijenjaju svijet. U svojoj novoj knjizi tvrdi 'da moramo proširiti našu definiciju velikodušnosti', napisao je Gates. U 'Zaraznoj velikodušnosti' Anderson istražuje definiciju velikodušnosti te kako potaknuti sve, od prosječnih ljudi do vlada i korporacija, da čine velikodušnija djela. Osim davanja novca u dobrotvorne svrhe, to znači pronalaženje novih načina da podijelite svoje vrijeme, vještine i suosjećanje, prema Andersonu. 'Ako želite pomoći u stvaranju pravednijeg svijeta, ali ne znate odakle početi, 'Infectious Generosity' je za vas', napisao je Gates. 'Slow Horses', Apple TV+

Emisija, koja se prikazuje na servisu Apple TV+, jako se svidjela Gatesu. 'Lud sam za pričama o špijunima', napisao je. 'Spori konji' nastali su prema seriji romana 'Slough House' autora Micka Herrona. Serija se bavi članovima britanske sigurnosne agencije MI5 koji ostaju predani služenju svojoj zemlji unatoč tome što čame u zabačenom uredu. Gatesa je posebno oduševio lik Jacksona Lamba, kojeg tumači Gary Oldman. 'Oldman glumi šefa Slough Housea, a on je u osnovi polarna suprotnost Jamesu Bondu', napisao je. 'Ljigav je, alkoholičar i zloban prema svojim podređenima, ali vas onda iznenadi nevjerojatnom špijunskom vještinom.' Kao zabavan triler za bindžanje ovog ljeta, Gates toplo preporučuje 'Spore konje', a pozicionira ih 'tamo gore s najboljim špijunskim stvarima koje sam vidio'. 'Brave New Words', Sal Khan

Ova knjiga, koju je napisao izvršni direktor i osnivač neprofitne Akademije Khan, objašnjava kako i zašto će umjetna inteligencija promijeniti obrazovanje na bolje. Prije svega, Khan piše da umjetna inteligencija ima potencijal pomoći pri 'zatvaranju jaza u obrazovanju', pomažući prezaposlenim učiteljima i pružajući jeftino podučavanje prilagođeno individualnim potrebama učenika. Gates, koji je 2010. godine djelomično financirao Akademiju Khan donacijom od 1,5 milijuna dolara iz Zaklade Billa i Melinde Gates, čini se da je potpuno uvjeren u taj argument. 'Sal tvrdi da će umjetna inteligencija radikalno poboljšati ishode za učenike i iskustva nastavnika te pomoći da svatko ima pristup obrazovanju svjetske klase', napisao je milijarder.

