Ovo su najtraženiji programerski poslovi u Hrvatskoj

Podaci o potražnji za programerima u Hrvatskoj ukazuju na to kako će IT sektor u Hrvatskoj i dalje rasti

U potrazi za takvim informacijama ljudi se uglavnom oslanjaju na izvore kao su Stack Overflow, IEEE Spectrum ili Tiobe Index . Domaći mediji također prenose ove podatke i to iz dva razloga: relevantni su na globalnoj razini, a ujedno i jedini dostupni jer ovakva analiza tržišta rada u Hrvatskoj ne postoji. Međutim, istraživajući strukturu potražnje za programskim jezicima u nas, dobili smo ponešto drugačije rezultate.

Ako razmišljate o karijeri programera, ili ako to već jeste i planirate naučiti novi programski jezik, važno je znati koje programske jezike tržište traži. Broj takvih jezika prilično je velik, zato treba izabrati onaj koji će vam donijeti brzo zaposlenje. Zbog toga je potrebno pratiti trendove i znati koji su među njima najpopularniji. Ako je programski jezik popularan, to znači da se njime koristi velik broj tvrtki. Shodno tome, relativno ćete brzo naći posao ako ga naučite.

Tiobe Index mjeri popularnost programskih jezika prema broju upita na tražilicama Google, Yahoo! i Baidu, zatim na Google Blogsu, MSN-u, Wikipediji i YouTubeu. Kao što ste primijetili, metodologija pretrage se razlikuje od izvora do izvora, pa shodno tome i rezultati ponešto osciliraju. I na Tiobe Indexu najpopularniji je Python, iza kojeg je programski jezik C. Slijedi Java na trećem mjestu, a JavaScript je na sedmom.

IEEE Spectrum, cijenjeni časopis američkog Instituta inženjera, u svom je istraživanju dobio ponešto drugačije rezultate. Njihov filter se temelji na analizi jedanaest relevatnih izvora kao što su pretrage na Googleu, podaci s američkog tržišta rada, udio programskih jezika na GitHubu i drugima. Listu predvodi Python iza kojeg slijedi Java, zatim C, C++ te JavaScript.

Programer Java programer .NET programer Front-end programer Back-end programer PHP programer C programer Javascript programer Android programer iOS programer Python programer ASP.NET Programer

Kao što možete zaključiti, izraz 'Programer' može značiti bilo što. Isto tako, na četvrtom mjestu po učestalosti je Front-end programer, koji može i ne mora obuhvaćati JavaScript zajedno s HTML-om i CSS-om. Situacija kod Back-end programera još je složenija i stvara dodatnu konfuziju.

S druge strane, postoje neki konkretni i vrlo ohrabrujući podaci. Analiza tržišta rada portala Moj-posao pokazuje snažan trend rasta potražnje za radom. Prema podacima koje su nam ustupili, na web stranici Moj-posao i mobilnoj aplikaciji PosLovac tijekom 2021. objavljeno je više od 74 tisuće oglasa, što je 42% više u odnosu na 2020. i 8% više u odnosu na pretpandemijsku 2019. Što se tiče IT sektora, situacija je još bolja: tijekom 2021. zabilježeno je preko četiri tisuće oglasa, što je rast od čak 57% u odnosu na 2020. i 22% u odnosu na 2019. Ovakav trend ukazuje kako će IT sektor u Hrvatskoj i dalje rasti. A to širom otvara vrata u ovaj lukrativni sektor svima koji žele siguran posao i iznadprosječna primanja.

