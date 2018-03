Ovo je sve što znamo o revolucionarnom Androidu P

Google je upravo u opticaj pustio preview verziju Androida P koja, makar namjenjena developerima, daje vrlo dobar uvid u budućnost korisničke verzije najpopularnijeg mobilnog operativnog sustava na svijetu

Uostalom, damo se kladiti da ćemo prije lipnja ove godine vidjeti barem pet-šest uređaja koji donedavno ismijavanu značajku jednog od najskupljih smartfona ikad nose kao orden časti. Prema službenom dokumentu, developeri će automatski moćei promijeniti visinu statusne trake kako bi izbjegli isjecanje teksta. Naravno, ako to žele, mogu programirati softver da 'okružuje' zub. U oba slučaja programeri hardversku izbočinu mogu simulirati i na uređajima koji ju nemaju.

Svi smo znali da će se desiti prije ili kasnije, no sada smo apsolutno sigurni - čuveni 'zub' rezerviran za senzor kamere kojeg smo vidjeli na Essential PH-1 i iPhoneu X dolazi i na Androide. Na tržištu već postoji niz uređaja koji imitiraju dizajnersko rješenje iz Applea do te mjere da je Google odlučio cijelu stvar službeno podržati u novom operativnom sustavu.

Premda Google ništa o tome ne priča, estetska strana novog Androida P doživjela je prilični odmak od Orea. Primjera radi, ovako to izgleda na Androidu O.

Dolaze kvalitetniji podsjetnici

Google je konačno odlučio unaprijediti podsjetnike. Android P uvodi podršku za veći broj informativnih podsjetnika iz aplikacija za čavrljanje.

Kao što možete vidjeti iz priložene slike, vidjet ćete poruke u kontekstu razgovora, poslati pametne odgovore i pregledati primljene slike odmah u notifikacijama.

Tu je i podrška za više kamera

Velik broj uređaja sa Androidom dolaze sa više kamera, no u većini slučajeva koriste predinstalirane aplikacije za njihovo korištenje. Anrdoid P uključuje predugrađenu podršku za sustave sa više kamera. To za nas znači da ćemo moći koristiti značajke poput zooma ili bokeha unutar aplikacija poput Instagrama. To je, naravno, ako će te aplikacije tu značaju podržavati.