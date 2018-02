Ovo je 10 najkorisnijih značajki koje nudi Microsoft Office 365

Tražite sveobuhvatan alat koji će vam pomoći pri digitalizaciji vašeg poslovanja, a napravljen je tako da svakome tko ga koristi olakša posao? Bacite pogled na Office 365

Rad s bilo koje lokacije, alati dostupni na webu i produktivna te aktivna komunikacija ključni su elementi uspješnijeg obavljanja posla, bilo da ste student, freelancer ili radite u klasičnom okruženju. No kako znati što vam treba?

1. Bez kompliciranja

Koliko puta vam se dogodilo da su alati koje koristite zatrpani suvišnim značajkama koje, umjesto da pojednostave posao, samo kompliciraju stvari? Ovisno o prirodi zadatka koji je pred vama, trebate odabrati i alate za rad. Radite li sami više poslova odjednom ili ste u timu pred kojim se nalazi veliki projekt? Poslovni paketi Office 365 omogućuju rad na jednom ili više računala te nude alate za korporativnu komunikaciju, prilagođene svačijim zahtjevima.

2. Dostupnost alata u svakoj situaciji

Imate li posao koji nije vezan za ured ili ste često na sastancima, Microsoft Office 365 ima fleksibilan set alata koji omogućavaju rad s više lokacija. Primjerice, na dokumentu možete započeti rad za uredskim stolom, dovršiti ga nakon sastanka i podijeliti s kolegama koji ga opet mogu pregledati ili urediti. Najbolja stvar oko Officea 365 je to što on stvara ured izvan ureda. Niste ponijeli laptop? Office 365 ima web verziju koja radi na svemu od PC-ja i Maca do iPhonea i Androida.