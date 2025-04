Ne sviđa vam se što Facebook prikuplja toliko podataka o vama? Evo kako to smanjiti

Pri dnu, pod Does Meta sell my information? odaberite More details. Odaberite Review your activity off Meta technologies. Odaberite Clear previous activity . Za nastavak morate unijeti svoju lozinku.

3) Smanjite izloženost podataka isključivanjem povezanih aplikacija

Drugi način prikupljanja podataka sličan je načinu na koji se prikupljaju podaci o oglasima.

Postoje brojne web-lokacije i aplikacije koje vam omogućuju prijavu pomoću vašeg korisničkog računa pri Facebooku. To je praktično, ali ima cijenu, u vidu vaših podataka. Evo kako ćete to ograničiti.

Otvorite Settings & privacy pa Settings. Na lijevoj strani, pod Your activity, odaberite Apps and websites. Pod Preferences isključite Apps, websites, and games.

Ako se ikad pokušate prijaviti na nekoj drugoj stranici pomoću svog računa za Facebook, ova će opcija također to spriječiti.

4) Namjestite postavke privatnosti

Otvorite Settings and privacy, pa Settings i zatim How people find and contact you (s lijeve strane).

Vidjet ćete bezbroj opcija, ali evo onih na koje se trebate usredotočiti:

Who can send you friend request?

Who can see your friends list?

People with your email address

People with your phone number

Do you want search engines outside of Facebook to link to your profile? (Isključite ovu opciju klikom na sklopku uz nju.)

Kad opcija bude dostupna, birate hoćete li je ostaviti na Friends, Friends of Friends ili No one.

5) Usvojite korisne navike

Obrišite informacije s vašeg profila, poput radnog iskustva, gdje ste išli na fakultet...

Koristite anonimni način rada ili nešto nalik tome kako vaša povijest surfanja ne bi bila dostupna.

Izbrišite Facebookovu aplikaciju.

Sada znate kako u nekoliko minuta možete značajno zaustaviti protok podataka koje Facebook prikuplja, a da pritom ne izbrišete zauvijek svoj korisnički račun, piše Make Use Of.