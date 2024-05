Ove videoigre ušle su u Kuću slavnih videoigara

Klasu 2024. odabrali su stručnjaci, a u konkurenciji je bilo 12 finalista , uključujući Elite, Guitar Hero, Metroid, Neopets, Tokimeki Memorial, Tony Hawk's Pro Skater i You Don't Know Jack.

Asteroids

Čast za Atarijev Asteroids dolazi 45 godina nakon njegovog debija 1979. u arkadama, gdje je bila Atarijeva najprodavanija igra na kovanice. Sjajna grafika i zvučni efekti igre prešli su iz više od 70.000 arkadnih jedinica u milijune dnevnih soba kada je kućna verzija postala dostupna na Atariju 2600.

Ultima

Sljedeći debitant bio je Ultima, ne nužno uvriježeno ime, ali vrlo važan naslov za razvoj žanra igranja uloga (RPG) na računalima, rekao je direktor digitalne zaštite Andrew Borman u priopćenju za javnost.

Dizajniran od strane Richarda Garriotta i objavljen 1981., Ultima: The First Age of Darkness inspirirao je osam nastavaka i zaslužan je za nadahnuće kasnijih igranja uloga kao što su Dragon Quest i Final Fantasy.

'RPG igre pomogle su mi da istražim tko sam i tko želim biti. U posljednje vrijeme igram neke sa svojom kćeri i bilo je lijepo razgovarati s njom o tome kako naši likovi i naši postupci utječu na igru i ostale likove', rekao je Borman za CBC.

SimCity