Ovdje igraju i vaša djeca: Što znamo o platformi koju ekstremisti koriste za novačenje tinejdžera

Društvena platforma za instant poruke Discord privukla je posljednjih tjedana veću pozornost nakon što su američke vlasti izjavile da je osumnjičenik za ubojstvo desničarskog influencera Charlieja Kirka koristio taj alat za komunikaciju. Američke državne i savezne agencije za provođenje zakona upozorile su ranije ove godine da su mladi ljudi u opasnosti od radikalizacije na Discordu, a tportal donosi više o ovoj platformi koja se u nekoliko navrata suočila i s kontroverzama i kritikama zbog kibernetičkog nasilja i lošeg moderiranja sadržaja

Istražitelji su ovih dana objavili da je Tyler Robinson, osumnjičenik za ubojstvo ikone mladih američkih konzervativaca Charlieja Kirka, koristio Discordovu aplikaciju za chat, tj. da bi komunicirao s prijateljima nakon ubojstva. Premda dužnosnici za provođenje zakona nisu sugerirali to da je Robinson koordinirao napad s bilo kim drugim, ova komunikacijska platforma privukla je pažnju brojnih medija jer se i ranije suočavala s nizom negativnih reakcija i prijepora. Iz nje su potvrdili da je osumnjičeni za Kirkovo ubojstvo imao njihov račun, ali i ustvrdili kako 'nisu pronašli dokaze da je osumnjičenik planirao incident ili promovirao nasilje na Discordu'. Istovremeno, ravnatelj Saveznog istražnog ureda (FBI) Kash Patel rekao je da njegova agencija istražuje više od 20 osoba koje su dijelile privatni kanal s osumnjičenikom na ovoj platformi.

Discord is being used to radicalize young people. According to two intel assessments, including one from DHS, American youth have been exposed to extremist material from foreign terrorist organizations.



See CEP's related resources: https://t.co/xiTVWMBdI0https://t.co/58I33uPjxf — CEP (@FightExtremism) September 24, 2025

Online radikalizacija Prema televizijskoj kući NBC, državne i savezne agencije za provođenje zakona upozorile su ranije ove godine da su mladi ljudi u opasnosti od radikalizacije na Discordu. NBC ističe da dvije obavještajne procjene Ministarstva domovinske sigurnosti i Državnog centra za analizu terorizma i kriminala (STACC), označene za distribuciju policiji, posebno navode Discord kao platformu na kojoj je američka mladež izložena ekstremističkom materijalu stranih terorističkih organizacija. Oba dokumenta nisu klasificirana kao tajna, ali su označena naznakom 'samo za službenu upotrebu'. Među prvima ih je dobila Property of the People, neprofitna organizacija koja se zalaže za transparentnost i traži te objavljuje vladine dokumente putem Zakona o slobodi informiranja. Još uvijek nije jasno koliko su ti dokumenti široko rasprostranjeni, međutim oni se u obliku upozorenja i analiza rutinski dijele s policijskim agencijama. Valja reći da se ta izvješća temelje na akademskim studijama i podacima o provedbi zakona te pružaju uvid u to koliko se dužnosnici razumiju u rizike online radikalizacije.

We will continue to do our best to ban individuals that are using Discord for spreading violent extremism. Please report any servers to our Trust & Safety team so they can investigate and escalate: https://t.co/rgJ9BUqylB — Discord (@discord) June 3, 2020

Najpopularniji među mlađom muškom populacijom Discord je društvena platforma koja omogućuje komunikaciju putem glasovnih poziva, videopoziva, tekstualnih poruka i medija. Komunikacija među korisnicima može biti privatna ili u virtualnim zajednicama nazvanima poslužitelji, a zapravo su to skupovi tzv. soba za razgovor i glasovnih kanala kojima se pristupa putem poveznica na poziv. Platforma je osnovana 2015. godine, a od 2024. godine ima oko 150 milijuna aktivnih korisnika mjesečno te 19 milijuna aktivnih servera tjedno. Primarno je koriste igrači iako bilježi rast broja onih zainteresiranih i za druge teme. Prema dostupnim podacima, Discord je od ožujka prošle godine 30. najposjećenija web stranica na svijetu, s time da joj oko 23 posto ukupnog prometa dolazi iz Sjedinjenih Država. Pojedina istraživanja ukazuju na to da je osobito popularna među mlađom muškom populacijom, a prema studiji Istraživačkog centra Pew iz 2023., ovu platformu u SAD-u koristi čak trećina tinejdžera.

Discord se zato što omogućuje stvaranje privatnih chat grupa o brojnim temama posljednjih godina suočava s nizom kritika upućenih njihovoj praksi moderiranja sadržaja. Jason Citron, suosnivač i bivši izvršni direktor Discorda, svjedočio je pred Odborom za pravosuđe američkog Senata u siječnju 2024. godine, navodeći da platforma koristi kombinaciju proaktivnih i reaktivnih alata za provođenje svojih uvjeta pružanja usluga i smjernica online zajednice. Ono što posebno zabrinjava je ekspertiza akademske zajednice, s kojom je upoznat i Ured za obavještajne poslove i analizu Ministarstva domovinske sigurnosti, u kojoj stoji da se 'specifični razgovori ili zavjere u nastajanju obično odvijaju na Discordu', na kojem je prosječna dob korisnika 15 godina. Tijekom 2021. godine londonski Institut za strateški dijalog otkrio je tako 24 Discordova servera na engleskom jeziku povezana s ekstremno desničarskim aktivnostima. Pritom je također utvrđeno da je prosječna dob članova bila 15 godina i da su ponekad raspravljali o krajnje desničarskim terorističkim skupinama, poput nedavno rasformirane neonacističke Atomwaffen divizije.

Pozivanje na nasilje prije punoljetnosti Televizija NBC podsjeća da su osumnjičeni u nekoliko masovnih pucnjava navodno koristili Discord za objavljivanje svojih postupaka ili trgovanje nasilnim ili nihilističkim sadržajem. Prije tri godine tako je napadač u američkom Buffalu, koji se naknadno izjasnio krivim za ubojstvo 10 ljudi, objavio na ovoj platformi detalje plana svog ubilačkog pohoda. Nekoliko mjeseci kasnije muškarac koji se izjasnio krivim za ubojstvo sedam osoba u Highland Parku u Illinoisu podijelio je na Discordu nasilne memeove. Prošle pak godine napadač koji je u školi u Iowi ubio dvije osobe, prije nego što je počinio samoubojstvo, upozorio je na Discordu da se 'priprema'. Drugi dokument iz travnja ove godine, a koji su zajednički izradili Ministarstvo domovinske sigurnosti i STACC, usredotočuje se na pokušaje stranih terorističkih organizacija da radikaliziraju maloljetnike na internetu. STACC je izjavio da je SAD od kolovoza 2023. godine spriječio tri zavjere diljem zemlje u kojima su maloljetnici navodno dijelili poruke terorističke skupine Islamska država u 'online okruženjima, uključujući privatne chatove na Discordu i platforme za igranje'. U travanjskom memorandumu utvrđeno je da ekstremisti 'stvaraju i šire nasilni sadržaj na platformama usmjerenima na mlade', pri čemu neki pozivaju baš maloljetnike na počinjenje nasilja prije nego što postanu punoljetni'.