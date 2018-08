Ovako više nikad nećete pogrešno utipkati adresu e-pošte

Koliko god provjeravali i bili pažljivi, kad šaljete e-mail u žurbi ponekad se može dogoditi da krivo utipkate adresu primatelja. Naročito ako tu adresu već nemate u adresaru. Evo kako to možete izbjeći

Otvorite Settings, odaberite s popisa Mail. Skrolajte do dna stranice i kucnite na Mark addresses. Vidjet ćete polje za unos teksta, u koje možete unijeti domene za e-adrese koje često koristite. Dodajte sve domene koje želite (recimo, kolegice i kolege s posla ili domenu @gmail.com).



Nakon što to učinite i spremite promjene svaki put kad otvorite novu poruku u Mailu ta će aplikacija označiti druge domene crvenom bojom kako bi vas upozorila na njih. To, naravno, ne znači automatski kako nešto nije u redu s njima, već da trebate obratiti više pozornosti kad ih koristite za slanje e-pošte, preporuča Make Use Of.