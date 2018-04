Ovako novom Gmailu možete pristupiti već danas

Google je jučer službeno izbacio redizajn Gmaila, no kao i svi njihovi proizvodi - on će do nas stizati postupno. Evo kako možete preskočiti red i u novom Gmailu uživati već danas

Najnovija nadogradnja za popularni Gmail je stigla. Izgled sučelja je puno čišći, a svime vlada novi 'Material Design' koji Google već dulje vrijeme promovira.

Pored vizualnih nadogradnji Gmail uvodi niz zgodnih dodataka poput pametnih odgovora, poboljšanog načina za rad offline te puno toga drugog.

Ovo sve možda zvuči super, no vodite računa da se novi Gmail bar zasad neće aktivirati bez vaše potvrde. Evo kako možete ubrzati proceduru te među prvima isprobati novo sučelje.

