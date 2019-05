Ovaj tjedan traže se developeri, dizajneri, sistemski inženjeri i administratori

Novi poslovi u IT sektoru, prema odabiru portala MojPosao

Pinecone je tehnološka tvrtka specijalizirana za korištenje novih hardverskih i softverskih tehnologija u svrhu pružanja vrhunskih rješenja svojim korisnicima. Sa svojim malim, ali rastućim timom stručnjaka, razvijaju niz proizvoda: od RFID tehnologija do cloud, stolnih i mobilnih rješenja za integraciju hardvera i softvera, uključujući IoT. U svojoj razvojnoj "kuhinji" pripremaju vlastite inovativne proizvode koje potom ''poslužuju'' klijentima diljem Europe. Pa i šire. Trenutno su u potrazi za strastvenim kolegama, na poziciji C# developer – Junior/Senior (m/ž) . Na oglas se možete javiti do 31.svibnja.

Infoscope d.o.o. je tvrtka koja se bavi dizajnom, implementacijom i održavanjem složenih informatičkih rješenja temeljenih na najnaprednijim svjetskim tehnologijama. Poseban naglasak kompanija stavlja na sustave za upravljanje poslovnim procesima te digitalnim sadržajem odnosno dokumentima. Kako bi unaprijedili nadogradnju postojećih aplikativnih rješenja te usavršili komunikaciju s korisnicima traže PHP developera (m/ž). Zauzvrat nude rad na izazovnim projektima, fleksibilno radno vrijeme i mogućnost putovanja. Oglas ostaje aktivan do 31.svibnja.

Posjedujete li najmanje 2 godine radnog iskustva u okruženju digitalne agencije ili digitalnog tima unutar marketinške agencije i pritom dobro poznajete programe kao što su AI, PS, UxPin, Sketch i Figma, idealan ste kandidat za radno mjesto UX/UI designer (m/ž) u kompaniji Convergent Media Group Croatia. Od svog osnutka, 2001.godine, tvrtka surađuje s najvećim svjetskim oglašivačima, pružajući im raznolike usluge – od razvijanja mobilnih aplikacija i web stranica, preko strateškog savjetovanja i community menadžmenta do programiranja. Ako vam zvuči zanimljivo i želite se pridružiti njihovu timu, javite im se do 3.lipnja.

Integra Group je utemeljena 1990. godine i posluje na lokacijama u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku. Specijalisti su za pružanje usluga projektiranja, izgradnje i održavanja infrastrukture informatičkih sustava i rješenja za automatizaciju poslovnih procesa. Isporuka kvalitetnih i inovativnih IT rješenja i usluga koji vidljivo unapređuju poslovanje klijenata jest ono što ih pogoni, a glavni cilj im je dugoročno zadovoljstvo klijenata uslugom. Zbog proširenja poslovanja u potrazi su za novim zaposlenicima u Zagrebu, Rijeci i Osijeku. Traže osobe koje će projektirati i implementirati IT sustave, pružati podršku u radu kolegama i savjetovati kupce pri odabiru IT rješenja i tehnologija. Drugim riječima, nadaju se pronaći Junior/senior sistemske inženjere (m/ž). Ako ste i vi s IT na ti, ovo je pravi posao za vas, poručuju. Javite im se do 31.svibnja.

Jedina hrvatska burza vrijednosnih papira i jedna od značajnijih burzi u ovom dijelu Europe, Zagrebačka burza, svoje redove želi osnažiti novim zaposlenikom. Radno mjesto Senior sistem administratora (m/ž) uključuje administraciju informacijskih sustava burze baziranih na GNU/Linux, odnosno open-source tehnologijama, kao i suradnju u projektima povezanim s IT-em. Uvjeti za prijavu uključuju: najmanje 2 godine radnog iskustva na sličnim poslovima, aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu i izvrsno poznavanje GNU/Linux okruženja. Novom zaposleniku nude zasnivanje stalnog radnog odnosa. Oglas ostaje aktivan do 29.svibnja.