Nove fotografije otkrivaju razmjer štete na američkom slijetalu na Mjesec

Prošlog četvrtka Odysseus je ušao u povijest postavši prva privatna letjelica koja je meko sletjela na Mjesec. Unatoč svojoj orijentaciji, lender se prilagodio, a NASA smatra da to treba proslaviti.

Među fotografijama je i ona na kojoj se vidi da je lander na boku te da je jedna 'noga' slomljena prilikom slijetanja na Mjesec. No lender je usprkos tome nastavio raditi i slati podatke o lunarnom okruženju.

Telemetrijski podaci pokazuju da je Odysseus prvotno sletio uspravno, ali se zatim prevrnuo na blagoj padini.

U uvjetima niske lunarne gravitacije, trebale su mu oko dvije sekunde da se zaustavi, bilo na spremniku goriva ili na zaslonu računala s vanjske strane strukture. NASA je Intuitive Machinesu platila 118 milijuna dolara da prenese šest znanstvenih instrumenata na Mjesec.

Instrumenti su poslali podatke unatoč položaju lendera, a navigacijski svjetionik će pomoći pri budućim misijama. Laserski navigacijski sustav koji je trebao poslužiti za slijetanje Odysseusa nije proradio zbog ljudske greške - netko nije uklonio sigurnosnu iglu.

'To moramo popraviti sljedeći put', rekao je Altemus. Tvrtka je bila pod pritiskom da objasni zašto slijetanje nije bilo savršeno, kada je daleko jednostavnija letjelica Apollo uspješno sletjela šest puta u 1960-im i 70-im godinama. 'Imali smo drugačiju vrstu izazova. Bili smo ograničeni budžetom, uz vladin ugovor s fiksnom cijenom. Imali smo i vremenski ograničen prostor. To okruženje nas je prisililo na inovaciju, a valja naglasiti i da je ovo bio i prvi let s ovom letjelicom.'