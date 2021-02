Ovaj čudovišni laptop pravi je san svih multitaskera: Dolazi sa čak sedam monitora

Neobični prototip kompanije Expanscape težak 12 kilograma i dolazi sa hrpom monitora - više nego što smo ikad vidjeli na prijenosniku

Laptop je dizajniran za nadzor objekata koji se nakon instalacije ne miče, što objašnjava njegovu težinu od 12 kg, kao i dvije baterije koje, očekivano, priskrbljuju dovoljno napajanja za oko jedan sat rada prije spajanja na punjač.



Aurora 7 nije savršen laptop, ne izgleda kao Razerov Project Valerie, no to ne zaustavlja Expanscape koji ga uskoro planira početi prodavati. Cijena još nije poznata, no pretpostavljamo da će biti prilično paprena.