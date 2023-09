Ovaj AI algoritam precizno otkriva znakove života. Znanstvenici ga žele poslati na Mars

No novorazvijena metoda, temeljena na umjetnoj inteligenciji (AI) , sposobna je detektirati suptilne razlike u molekularnim uzorcima koji ukazuju na biološke signale - čak i u uzorcima starim stotinama milijuna godina. Još bolje, mehanizam nudi rezultate s 90 posto točnosti, prema novom istraživanju.

Na bilo kojem svijetu život može proizvesti i koristiti veće količine nekoliko odabranih spojeva za svakodnevno funkcioniranje. To bi ih razlikovalo od abiotičkih sustava - a upravo se te razlike mogu uočiti i kvantificirati pomoću umjetne inteligencije, rekli su istraživači u izjavi.

Gotovo odmah nova AI metoda može se koristiti za proučavanje 3,5 milijardi godina starih stijena u regiji Pilbara u Zapadnoj Australiji, smatranoj područjem s najstarijim fosilima na svijetu. Pronađene 1993. godine, smatralo se da su ove stijene fosilizirani ostaci mikroba sličnih cijanobakterijama, prvih živih organizama koji su proizvodili kisik na Zemlji.

Ako se potvrdi, prisutnost bakterije tako rano u Zemljinoj povijesti značilo bi da je planet bio pogodan za napredan život mnogo ranije nego što se mislilo. Međutim ta su otkrića ostala kontroverzna, a istraživanja su opetovano isticala da dokazi mogu biti posljedica čistih geoloških procesa koji nemaju nikakve veze s drevnim životom. Možda AI ima odgovor.

Ovo istraživanje opisano je u članku objavljenom 25. rujna u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.