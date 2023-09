U ZICER-u startupe čeka 150.000 eura, prijave traju još samo ovaj tjedan

Startup Factory je prvi hrvatski startup akcelerator i višestruko nagrađivani program ZICER-a - Zagrebačkog inovacijskog centra. Tijekom posljednjih sedam godina kroz ovaj su se program razvijali startupovi u najranijim fazama. Pokretanjem novog programa Global Growth ZICER podršku širi i na one zrelije koji su spremni za prodor na međunarodna tržišta.

Kako uspješno pokrenuti startup?

Startup Factory je akceleracijski program namijenjen tehnološki orijentiranim timovima i startupovima (do godine dana starosti) sastavljenim od 2 do 7 člana. On ubrzava razvoj ideje i prototipa, pomaže pri izlasku na tržište te pristupanju prvim kupcima i ulagačima.

Program je intenzivan i natjecateljskog je karaktera. U Startup Factory će biti primljeno do 14 timova od kojih će tri najbolja osvojiti sredstva iz novčanog fonda od 30.000,00 eura (1. mjesto 15.000,00 eura, 2. mjesto 10.000,00 eura i 3. mjesto 5.000,00 eura). Također, pobjednici će dobiti i in-kind potporu u ukupnom iznosu od 10.800,00 eura za korištenje usluga ZICER-a (ured s uključenim troškovima režija, edukacije, pozivnice na meetupove i ostale događaje, mentorstvo itd.) u trajanju od godine dana.

Nakon završetka Startup Factory programa, sudionici će imati izvježban pitch, napisan pitch deck, razvijen poslovni plan i unaprijeđen prototip/MVP.

Kako lansirati startup na globalno tržište?

Global Growth je novi ZICER-ov program akceleracije. Primit će šest startupova do pet godina starosti koji imaju namjeru izlaska na međunarodno tržište. Oni će na početku programa ravnomjerno podijeliti 120.000,00 eura, a dobiti će i mentorsku, edukacijsku i promocijsku podršku.

Do kraja Global Growth programa odabrani startupi će kreirati strategiju ekspanzije i međunarodne prodaje te poduzeti odvažne korake proboja na novo ciljano tržište. To znači da će odradit sastanke s ključnim ljudima na svojem ciljanom međunarodnom tržištu, dobiti savjete mentora, imati razvijen sales deck, pitchati pred investitorima i priključiti se ZICER hubu.