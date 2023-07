Otvorena iOS 17 beta dostupna je svima, a ovo su njezine najbolje značajke

Apple je upravo izbacio prvu otvorenu betu iOS-a 17. Za razliku od razvojnih beta namjenjenih programerima, ova beta bi trebala biti dovoljno stabilna da ju koriste obični korisnici. Apple će finalnu verziju sustava izbaciti najesen, no ako ste nestrpljivi, beta je uvijek opcija. Vodite računa da ćete, doduše, morati preuzimati hrpu ažuriranja, s obzirom da su nadogradnje za beta verzije sustava puno češće u odnosu na stabilnu i konačnu verziju. Razlog zašto Apple izbacuje javnu betu je testiranje sustava na velikom broju korisnika - dobit će tonu povratnih informacija i lakše iskorijeniti bugove kojih, očekivano, još ima.

Prije nego što instalirate betu, obavezno napravite sigurnosnu kopiju uređaja na iCloudu te se prijavite na beta program putem službene Appleove stranice. Nakon toga ćete u postavkama pod 'Općenito' i 'Softverske nadogradnje' pronaći stavku 'Beta nadogradnje'. Možete birati iOS 17 Public Beta profil ili se vratiti na izbornik prije i birati 'obične' nadogradnje.

Tim rečeno, pitanje koje si mnogi postavljaju je što iOS 17 uopće donosi. Dobra je vijest da se puno toga nije promijenilo, no da sustav i dalje donosi nekoliko novih značajki i načelnih poboljšanja. iOS je, piše TechCrunch, već sad zrela platforma što je dobra stvar. Apple aktivno radi na sustavu i dodaje nove stvari, no ne tako da ruši one stare.

Najočitiji noviteti dolaze u poruke, a telefon dobija i nov pasivni način rada StandBy, nekoliko nadogradnji za Mape, widgete i diktiranje.

Poruke