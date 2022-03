Otkrivene nove tajne Plutona koje raspiruju maštu: Što to sićušni planet skriva ispod površine

Pluton je, unatoč svemu, vulkanski aktivan planet i čini se da ispod površine skriva oceane

NASA-ina letjelica New Horizons je tijekom srpnja 2015. čovječanstvu pružila najbliži pogled prema Plutonu. Zahvaljujući bliskom preletu otkriveno je da patuljasti planet nije još jedna smrznuta stijena, već geološki aktivan svijet prekriven masivnim kraterima, zaleđenim metanom i snijegom od dušika.

Nakon nekoliko godina pažljivog promatranja podataka koje je sakupio New Horizons, znanstvenici vjeruju da su otkrili dokaze nedavnih erupcija lave; dokaze da je Pluton dom kriovulkanima koji su nekad bili aktivni. 'Pokušali smo to objasniti na neki drugi način, ali to jednostavno nismo mogli', rekao je Kelsi Singer, znanstvenica s Instituta Southwest Research u Boulderu u Coloradu i autorica studije koja je u utorak objavljena u časopisu Nature Communications.

Ako je tim u pravu, implikacije su zbilja značajne - bilo koji vulkan koji eruptira mora imati izvor otopljenog goriva. Ako su depoziti lave na Plutonu mladi, onda to znači da ispod ledene ljuske Plutona, bar do neke mjere, postoji tekuća i topla tvar. Ta teorija podupire hipotezu da je današnji Pluton zapravo oceanski svijet - što je prilično teško zamisliti uzmemo li u obzir njegovu udaljenost od Sunca.

U prošla četiri desetljeća znanstvenici su otkrili kriovulkane diljem našeg sustava - od patuljastog planeta Ceres u asteroidnom pojasu do Neptunovog mjeseca Tritona. Erupcija ledene lave nikad nije snimljena uživo, što otkriće na Plutonu čini još surealnijim. Ledena lava se vjerojatno ekstrudira iz vrha vulkana u obliku želatinozne sluzave mase koja svoj oblik zadržava zahvaljujući niskoj gravitaciji i strahovito niskim temperaturama.