Otkrivena dva planeta na kojima vjerojatno postoji život

Egzoplaneti koji kruže oko udaljene zvijezde Trappist-1 svojom su sličnošću sa Zemljom oduševili astronome. Oba, naime, na površini imaju ogromna mora i jezera

Sličnu situaciju 'proživljava' i Jupiterov mjesec Io, čija je površina prekrivena vulkanima, kotlinama i rijekama lave. Ovo znači da udaljene planete koje kruže oko Trappista imaju 'unutarnje grijanje' zbog neprestanog stiskanja i rastezanja.

Znanstveni rad objavljen u časopisu Astronomy & Astrophysics zaključuje da planeti b i c (imena svijetova počinju malim slovima) imaju vrlo aktivne geološke procese, dok planeta c ima vrlo malo ili nimalo vode, dok joj je površina sačinjena od kombinacije željeza i kamena. Planeti d i e - dva koja su vjerojatno naseljivi - također su geološki aktivni, no u puno manjoj mjeri.