Osnivač OnlyFansa i milijarder Leonid Radvinsky umro u 43. godini života

Radvinsky nije osnovao OnlyFans , već ga je kupio 2018. godine. Ipak, smatra se ključnom osobom u transformaciji platforme iz relativno nišne stranice u globalno dominantnu platformu za sadržaj za odrasle. Prema izvještajima, tijekom 2024. godine osobno je zarađivao gotovo dva milijuna dolara dnevno , dok je njegovo bogatstvo u trenutku smrti dosegnulo oko 4,7 milijardi dolara , više nego dvostruko u odnosu na 2021.

Leonid Radvinsky, milijarder i vlasnik platforme OnlyFans , preminuo je u dobi od 43 godine nakon duge borbe s rakom, prenosi Forbes . Rođen je u Ukrajini, a odrastao je u Chicagu.

U trenutku smrti navodno je bio u pregovorima o prodaji OnlyFansa u poslu procijenjenom na oko osam milijardi dolara. Ranije se nagađalo da je kontrolni udio u kompaniji kupio za oko 30 milijuna dolara, iako ta brojka nikada nije službeno potvrđena.



Radvinsky je bio poznat po povučenosti i rijetkim javnim istupima, ali njegova poslovna prošlost uključivala je i kontroverze. Još 2004. godine, tijekom studija, pokrenuo je platformu MyFreeCams, koja je također bila predmet više skandala. Osnovao je i stranicu Cybertania, koja je pružala poveznice na razne pornografske sadržaje.



Istraga koju je proveo Forbes pokazala je da neke od spornih poveznica nisu vodile na nezakonit sadržaj, ali postoji mogućnost da su generirale prihode putem klikova. Dostupni zapisi također ukazuju na to da je Radvinsky do 2014. posjedovao domene poput 'websyoungest.com' i 'aretheylegal.com' (najmlađe na webu i jesu li legalne), iako nije poznato kakav je sadržaj bio na tim stranicama.



Tijekom karijere suočavao se i s tužbama, uključujući optužbe za spamiranje korisnika te lažno predstavljanje kompanija poput Microsoft i Amazon radi preusmjeravanja prometa na vlastite stranice. Ti su slučajevi riješeni izvansudskim nagodbama, uz neobjavljene iznose.

