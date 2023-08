Tech mogul pod kojim je procvao OnlyFans: Tko je njegov tajnoviti vlasnik Leonid Radvinsky?

Procvat OnlyFansa potaknuo je nova pitanja o tom tech mogulu. Leonid Radvinsky je 41-godišnji ukrajinsko-američki poduzetnik čija se neto vrijednost procjenjuje na 2,1 milijardu dolara.

Kupio je tvrtku Fenix 2018. od oca i sina Guya i Tima Stokelyja, a oni su je pokrenuli dvije godine ranije uloživši 12.500 dolara. Procjenjuje se da je za to platio milijune funti. No tko je on i odakle mu novac?