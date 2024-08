Oprezna nadogradnja uz dašak AI-ja: Testirali smo Samsung Galaxy Z Flip6

Kad smo već kod unutarnjeg ekrana, radi se o istoj priči kao i prošle godine - riječ je o LTPO AMOLED 2X panelu radnog takta do 120 Hz solidne svjetline koja osigurava čitljivost u velikoj većini okruženja. Na vrhu ekrana nalazi se izrez sa širokokutnom selfie snimalicom od 10 MP solidne kakvoće.

Ovo, dakako, ne znači da novi Galaxy Z Flip6 , Samsungova vizija džepu (i novčaniku) ugodnijeg smartfona sa savitljivim ekranom ne dolazi bez hardverskih poboljšanja. Prošle smo godine zaključili da Z Flip6 serija srasta u kadar preklopnih uređaja koje bismo zbilja kupili, a ove godine to se nije promijenilo. Riječ je o praktičnom malom smartfonu čija konstrukcija ostavlja dojam da ga nećete smrviti ako vam slučajno ostane u stražnjem džepu. Šarka mu je solidna i preklapa se vrlo glatko, s naglaskom da zbog nešto deblje zaštite unutarnjeg ekrana dijagonale 6.7 inča, notorni pregib vidi manje nego ikad. Jedina točka prigovora vezana je uz zvuk savijanja pri preklapanju na kojeg se, ako ste sitničavi kao mi, morate priviknuti.

Unutarnjem zaslonu društvo pravi vanjski ekran od 3.4 inča koji dio stražnje površine smartfona ostavlja dvostrukom modulu kamera, kojeg ove godine čine širokokutni objektiv od 50 MP i susjedni mu ultra širokokutni objektiv od 12 MP. Sam zaslon je, za razliku od savitljivog panela na unutrašnjosti telefona, ograničen na radni takt od 60 Hz, no s obzirom na to da ga koristimo uglavnom za praćenje notifikacija, widgeta i novog arsenala generativnih i adaptivnih pozadina, to nam nije predstavljalo prevelik problem.