Opet novosti iz WhatsAppa; vlasnike iPhonea nova opcija čeka već u idućim tjednima

WhatsApp će uskoro tražiti biometrijsku potvrdu pri povezivanju WhatsApp računa sa računalom - unutar preglednika ili putem zasebne aplikacije

Verge je objavio zanimljivu informaciju o nadolazećim značajkama WhatsAppa. Riječ je o biometrijskim provjerama koje će biti potrebne za povezivanje uređaja. Mobilna aplikacija, podsjećamo, koristi QR kod za povezivanje uređaja sa preglednikom, no Facebook će to uskoro promijeniti - korisnici iPhonea će prije sinkronizacije svoj identitet morati potvrditi biometrijom - bilo to skeniranjem lica ili otiska prsta.

Novi sigurnosni sustav automatski će se aktivirati na iPhoneu koji koristi iOS 14 i ima opciju za Touch ID ili Face ID, što znači da će korisnici morati dvostruko provjeriti poveznicu osim ako su isključili biometriju na smartfonu u kojem slučaju će povezivanje raditi kao i do sad.