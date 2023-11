OpenAI želi uvesti ChatGPT u učionice

Potpomognut milijardama dolara od Microsofta, OpenAI je prošlog studenog pokrenuo pravu pomamo za generativnom umjetnom inteligencijom nakon što su lansirali ChatGPT lani u studenom. Ubrzo je to postala jedna od najbrže rastućih aplikacija na svijetu, piše Reuters .

'Većina nastavnika pokušava smisliti načine za uključivanje (ChatGPT-ja) u nastavni plan i program, kao i način na koji poučavaju', rekao je Lightcap na konferenciji INSEAD Americas prošlog tjedna. 'Mi u OpenAI-ju pokušavamo im pomoći da razmisle o problemu i vjerojatno ćemo sljedeće godine osnovati tim s namjerom da do toga i dođe', ustvrdio je.

Uvježbana na gomilama podataka, generativna umjetna inteligencija može stvoriti potpuno novi sadržaj sličan ljudskom, pomažući korisnicima da napišu seminarske radove, dovrše domaću zadaću, pa čak i napišu cijele romane. Nakon pokretanja ChatGPT-a, Europska unija je revidirala svoj Zakon o umjetnoj inteligenciji, a SAD pak krenuo s regulacijama umjetne inteligencije.

Lansiranje ChatGPT-a usred školske godine zateklo je i same nastavnike, pogotovo nakon što su shvatili da bi se ChatGPT mogao koristiti kao alat za varanje i plagiranje. To je izazvalo burnu reakciju i zabranu korištenja tog alata u školama diljem svijeta. 'Učitelji su mislili da je to najgora stvar koja se ikada dogodila', rekao je Lightcap.

No u samo nekoliko mjeseci učitelji su počeli uviđati koliko bi ChatGPT zapravo mogao biti koristan, rekao je direktor. Novi tim u OpenAI-ju trebao bi, dakle, raditi na integraciji tog alata u učionicu. 'Vidimo AI kao utjecajan alat koji može pomoći u učenju i obrazovanju, a to polako shvaćaju i nastavnici', rekli su iz OpenAI-ja.

'Surađujemo s edukatorima diljem zemlje kako bismo ih informirali o mogućnostima ChatGPT-a i našem kontinuiranom radu na njegovu poboljšanju. Ovo je važan razgovor kako bismo bili svjesni potencijalnih prednosti i zlouporabe umjetne inteligencije te kako bismo razumjeli kako je primijeniti u učionicama', naveli su.