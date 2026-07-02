Portugal predstavio prvi AI model otvorenog koda, ime dobio po slavnoj pjevačici fada

Za razliku od chatbotova namijenjenih širokoj javnosti, Amalia je zamišljena kao platforma na kojoj će javne institucije, kompanije, sveučilišta i istraživači moći razvijati vlastite AI aplikacije, prema svojim potrebama.

Model velikog jezičnog modela Amalia dobio je ime po slavnoj pjevačici fada Amáliji Rodrigues , a razvila su ga portugalska sveučilišta i istraživačke institucije, uz potporu vlade i 5,5 milijuna eura iz europskog Mehanizma za oporavak i otpornost.

'Europska strateška autonomija danas je, možda više nego ikad, povezana s umjetnom inteligencijom, a ovaj će model ojačati našu tehnološku suverenost i smanjiti ovisnost o drugima u godinama koje dolaze', rekao je portugalski premijer Luís Montenegro na predstavljanju Amalije.

Model će osigurati uvjete za poboljšanu produktivnost u javnom i privatnom sektoru, uključujući bankarstvo, osiguranje, telekomunikacije i industriju, rekao je Montenegro i najavio nova značajna ulaganja u projekt.

Amalija je već poslužila kao temelj za razvoj aplikacija poput virtualnog vodiča kroz portugalske muzeje, alata za potporu pri donošenju odluka u portugalskoj ratnoj mornarici, AI pomoćnika za pripremu nastavnih sadržaja te digitalnog asistenta za pružanje javnih usluga građanima.

Razvoj modela prati i ulaganje u snažnu računalnu infrastrukturu, uključujući superračunala Deucalion i MareNostrum 5, koja omogućuju 'treniranje' i korištenje velikih AI modela.