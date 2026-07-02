AMALIA

Portugal predstavio prvi AI model otvorenog koda, ime dobio po slavnoj pjevačici fada

L. Š. / Hina

02.07.2026 u 13:52

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Magnific
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Portugal je u srijedu predstavio svoj prvi AI model otvorenog koda, pridruživši se nastojanjima europskih zemalja da ojačaju tehnološku suverenost i smanje ovisnost o američkim dobavljačima

Model velikog jezičnog modela Amalia dobio je ime po slavnoj pjevačici fada Amáliji Rodrigues, a razvila su ga portugalska sveučilišta i istraživačke institucije, uz potporu vlade i 5,5 milijuna eura iz europskog Mehanizma za oporavak i otpornost.

Za razliku od chatbotova namijenjenih širokoj javnosti, Amalia je zamišljena kao platforma na kojoj će javne institucije, kompanije, sveučilišta i istraživači moći razvijati vlastite AI aplikacije, prema svojim potrebama.

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'Europska strateška autonomija danas je, možda više nego ikad, povezana s umjetnom inteligencijom, a ovaj će model ojačati našu tehnološku suverenost i smanjiti ovisnost o drugima u godinama koje dolaze', rekao je portugalski premijer Luís Montenegro na predstavljanju Amalije.

Model će osigurati uvjete za poboljšanu produktivnost u javnom i privatnom sektoru, uključujući bankarstvo, osiguranje, telekomunikacije i industriju, rekao je Montenegro i najavio nova značajna ulaganja u projekt.

Amalija je već poslužila kao temelj za razvoj aplikacija poput virtualnog vodiča kroz portugalske muzeje, alata za potporu pri donošenju odluka u portugalskoj ratnoj mornarici, AI pomoćnika za pripremu nastavnih sadržaja te digitalnog asistenta za pružanje javnih usluga građanima.

Razvoj modela prati i ulaganje u snažnu računalnu infrastrukturu, uključujući superračunala Deucalion i MareNostrum 5, koja omogućuju 'treniranje' i korištenje velikih AI modela.

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