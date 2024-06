'Okolina u kojoj nemaš izbora nego raditi i snaći se – to stvara otporne poduzetnike'

Nakon prodaje Photomatha, odnosno aplikacije za rješavanje matematičkih zadataka, Sabol i svi njegovi djelatnici postali su zaposlenici Googlea. Otkrio nam je detalje o tome kako je to izgledalo kad je aplikacija tek nastajala.

'Nisam mislio da ćemo doći do toga'

Sabol priznaje da ni sam na početku nije toliko vjerovao u aplikaciju, ali zato jest njegova supruga.

'Supruga je rekla da će to svi trebati, možda sad malo likuje. S kolegom sam se kladio koliko ćemo imati ukupno preuzimanja. On je rekao 50.000, a ja da ćemo imati 100.000. Mislim da smo već drugi dan bili na 100.000, a na kraju mjeseca na pet milijuna preuzimanja. Ne znam na koliko smo sad, negdje 400-500 milijuna. Nisam mislio da ćemo doći do toga, ali probali smo i uspjeli smo', rekao je Sabol.