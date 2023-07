Od hobija do ozbiljne karijere: Uz FPV dron simulator svatko može postati pilot drona

Orqa proizvodi sve komponente za dronove i FPV opremu, po čemu su jedinstveni u svijetu. Hobi je to koji postaje sve popularniji u svijetu, no naučiti upravljati ovakvim dronom vrlo je zahtjevno, ali i skupo.

Na spomen dronova većina ljudi pomisli na one komercijalne koji se koriste u različite svrhe – od primjene u poljoprivredi do filmske industrije. S druge strane, FPV dronovi (First Person View) inovativne su bespilotne letjelice koje pomoću videonaočala i izravnog prijenosa s kamere na njima omogućavaju pilotima spektakularan doživljaj letenja – kao da upravljaju dronom iz pilotske kabine.

Simulacijom do upravljanja dronom poput pravog pilota

Edukacija pomoću simulatora odvija se u pet modula, a dosad je na platformi HT-a predstavljen prvi modul. Svakih mjesec dana trebao bi biti dostupan po jedan novi. Svaki modul sastoji se od više lekcija, a po završetku edukacije, kako kažu iz Orqe, svatko će biti spreman voziti pravi FPV dron.

Pomoću simulatora, koji se besplatno može preuzeti, uči se korištenje upravljačke ručice Orqina FPV.Ctrl kontrolera te se uvježbavaju osnovni pokreti. Nakon prvog stupnja s kontrolerom i simuliranim dronom, prelazite na upravljanje malim FPV dronom, a on teži svega 35 grama (s baterijom). Jednostavnim dodavanjem radiomodula (mala antena), Orqin FPV.Ctrl radiokontroler može se povezati s pravim dronom, što omogućuje pilotu da se nakon brušenja vještine letenja u simulatoru vrlo lako prilagodi upravljanju pravim letjelicama.

A jedna od prednosti ovih malih dronova je to što u slučaju oštećenja prilikom pada možete zamijeniti dijelove za svega nekoliko dolara. Kad ovladate i pravim dronom, onda u zadnjem stupnju stavljate videonaočale za pravi FPV doživljaj letenja.

'Vi ste pilot, kao da ste u kokpitu. Sam ste svoj gazda i samo vam je nebo granica. Kao Tom Cruise u 'Top Gunu'', opisao je Kovačević doživljaj letenja FPV dronom.

Od hobija do ozbiljnih racing liga

Ipak, ovaj simulator nije rezerviran samo za one koji tek kreću u svijet dronova. Oni koji su već ovladali osnovama mogu se priključiti multiplayer simulaciji i različitim utrkama s drugim vozačima, kao na mapama za simulaciju letova u različitim okruženjima i uvjetima.

Iako je ovo zabavan hobi, Mislav Kvesić iz Orqe ističe da će sposobnost upravljanja FPV dronom za desetak godina biti vrlo tražena vještina u različitim industrijama. 'Bit će to ekvivalentno upravljanju nekim vozilima za određene poslove. Ljudima će to u budućnosti zasigurno pomoći i u svakodnevnici', kaže Kvesić, dodavši da je simulator koji predstavljaju s HT-om veliko olakšanje zainteresiranim ljudima koji se boje krenuti s ovim hobijem.

I dok je u Hrvatskoj on tek u povojima, u SAD-u već postoje drone racing lige, u kojima se profesionalni piloti kao u Formuli 1 utrkuju s drugim dronovima pri brzini od 140 km/h. 'Sve su to ljudi koji su iz hobija uspjeli napraviti karijeru. Imate klince koji rade u Hollywoodu te one koji rade prijenose sportskih događaja poput relija i skijanja. To se zbog vijuganja skijaša i vozača može snimiti samo FPV dronom', objašnjava Kovačević.