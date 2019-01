Obožavatelji Resident Evila mogli bi uskoro dobiti istoimenu TV seriju

Zombiji, akcija i akrobacije glavna su obilježja većine filmova Resident Evil, a fanovi bi još spomenutog mogli dobiti i u seriji koju, prema glasinama, snima Netflix

Netflix je, prema izvješću Deadlinea , do grla u produkciji TV serije Resident Evil koju će nuditi u sklopu svojeg streaming servisa. O priči se barem trenutno ne zna apsolutno ništa, no ako je vjerovati glasinama, moglo bi se raditi o nastavku priče ispričane u seriji filmova produciranih sa strane njemačkog Constantin Filmsa koji, eto, i sam navodno sudjeluje u razvoju.

Za razliku od većine igara koje su se više ili manje bavile sirovim preživljavanjem u klaustrofobičnim zdanjima punima čudovišta, serija bi mogla biti puno više naklonjena gledateljima željnima znanstveno fantastične akcije i usporenih snimki pucnjave.

Zlatna franšiza

Da budemo jasni - ovo ne znači da će serija biti loša. Ako smo išta naučili iz šesterodijelnog serijala filmova Resident Evil u kojima glavnu ulogu ima Milla Jovovich, onda je to da se zombiji i akcijske junakinje jako dobro slažu. Filmovi koje je režirao Paul W. S. Anderson do danas su sakupili preko 1.2 milijarde dolara zarade, što ih čini najunosnijim filmskim serijalom temeljenim na videoigrama. Constantin navodno još pokušava vratiti filmski serijal, što znači da nije poznato na koji će način Netflix na to utjecati.

Hoće li serija uspjeti? Teško je reći u ovom trenutku, no jedno je sigurno - njezin dolazak, kao i gore navedena neslužbena najava, zapravo idu pod ruku sa populariziranjem serijala koje je započela izvrsna igra Resident Evil 7. Inovativni survival horror iz prvoga lica oduševio je veterane žanra te u isto vrijeme i privukao velik broj novih fanova.