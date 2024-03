Objavljen program konferencije Dani e-infrastrukture Srce DEI 2024

'Godišnja konferencija Srce DEI 2024 središnje je događanje na kojem Srce okuplja korisnike svojih usluga i sustava, znanstvenike, istraživače, nastavnike, studente, knjižničare, IT osoblje, čelnike ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja i sve one zainteresirane za daljnje unapređenje i digitalnu transformaciju znanosti i visokog obrazovanja. Mjesto je to na kojem s našom zajednicom razmjenjujemo znanja i iskustva te im predstavljamo usluge i projekte Srca osmišljene upravo na temelju osluškivanja njihovih potreba, a sve s ciljem pružanja podrške i olakšavanja njihovog djelovanja', istaknuo je Ivan Marić, ravnatelj Srca.

Program konferencije Srce DEI 2024 sadrži više od četrdeset izlaganja, rasprava i panela podijeljenih u šest tematskih blokova, više od dvadeset radionica, više od trideset poster-prezentacija i dva pozvana predavanja.