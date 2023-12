Što je ljude najviše zanimalo? Wikipedia objavila 25 najčitanijih članaka u 2023.

Svjetsko prvenstvo u kriketu 2023 ., sport koji je već popularan u Indiji, prikazao je Indiju kao drugoplasiranu do konačnog prvaka Australije, a vrhunski udarač Virat Kohli pobjednik je serije. Na Wikipediji je to svjetsko prvenstvo zabilježilo više od 38 milijuna pregleda stranica.

S obzirom na to da će Indija vjerojatno preteći Kinu kao najmnogoljudnija zemlja na svijetu , s procjenom da će prema Ujedinjenim narodima broj stanovnika do kraja godine dosegnuti 1,43 milijarde - njezin utjecaj na globalne medije ne iznenađuje. Kineska vlada je pak zabranila Wikipediju u zemlji.

Alikhan je rekla da je ovo prvi put zabilježeno da su se članci vezani uz kriket pojavili među Wikipedijinih 25 najboljih, koje zaklada objavljuje svake godine od 2015. Indijska Premier liga, Twenty20 Men's Cricket League, pojavila se dva puta. Stranica same lige imala je više od 32 milijuna pregleda, a sezona 2023. više od 20 milijuna pregleda.

Stranice za dva akcijska filma iz indijskog Bollywooda, Jawan i Pathaan također su dospjele na popis najgledanijih stranica, nadmašivši one američkih filmova s ​​velikom zaradom poput Barbie i Avatar: The Way of Voda.

Fulm Barbie donio je više od 1,4 milijarde dolara na globalnoj razini na blagajnama, dok je Oppenheimer zaradio više od 950 milijuna dolara, no potonji je dobio više interesa na Wikipediji.