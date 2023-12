Kako je tekao okršaj EU-a i tehnoloških divova oko Zakona o AI-ju i što slijedi

No proces je 'zaglavio' zbog bitke u posljednjem trenutku oko toga kako upravljati sustavima koji podupiru usluge umjetne inteligencije opće namjene kao što su OpenAI-jev ChatGPT i Googleov Bard chatbot. Velike tehnološke tvrtke lobiraju protiv onoga što vide kao pretjeranu regulaciju koja guši inovacije, dok europski zakonodavci žele dodatnu zaštitu za AI sustave koje te tvrtke razvijaju.

Hvaljena kao prva u svijetu, predložena pravila Europske unije o umjetnoj inteligenciji (AI) suočavaju se s odlučujućim trenutkom dok pregovarači ovog tjedna pokušavaju dogovoriti posljednje detalje. No razgovori su se zakomplicirali naglim porastom generativne umjetne inteligencije.

Bruxelles je želio testirati i certificirati informacije koje koriste algoritmi koji pokreću AI, slično provjerama sigurnosti potrošača na kozmetici, automobilima i igračkama. To se promijenilo s procvatom generativne umjetne inteligencije, koja je izazvala čudo skladanjem glazbe, stvaranjem slika i pisanjem eseja nalik ljudskom radu. Također je potaknula strahove da bi se tehnologija mogla koristiti za pokretanje masivnih kibernetičkih napada ili stvaranje novog biološkog oružja.

Kada je Europska komisija, izvršni ogranak EU-a, predstavila nacrt 2021. godine, jedva je spominjala sustave umjetne inteligencije opće namjene poput chatbota. Prijedlog da se sustavi umjetne inteligencije klasificiraju prema četiri razine rizika – od minimalne do neprihvatljive – u biti je zamišljen kao zakon o sigurnosti proizvoda.

Rekao je da 'jednostavno ima toliko toga za utvrditi' u onome za što se dužnosnici nadaju da je posljednja runda razgovora u srijedu. Čak i ako rade do kasno u noć kao što se očekuje, vjerojatno da ti razgovori neće biti zaključeni u ovoj godini, rekao je Reiners.

Iza toga 'stoji odlučnost da se ne dopusti američkim tvrtkama da dominiraju ekosustavom umjetne inteligencije kao što su to činile u prethodnim valovima tehnologija kao što su oblak (računalstvo), e-trgovina i društveni mediji', rekao je Reiners.

Prošlomjesečni kaos u OpenAI-ju, koji je kreirao jedan od najprepoznatljivijih temeljnih modela GPT-4, izazvao je zabrinutost među nekim europskim liderima o rizicima povezanima s dopuštanjem nekoliko dominantnih AI kompanija da same sebe nadziru.

Posljednja prilika za postizanje konsenzusa o umjetnoj inteligenciji

Aleph Alpha rekao je da je 'potreban uravnotežen pristup' i podržao pristup EU-a temeljen na riziku. Ali to 'nije primjenjivo' na temeljne modele, kojima su potrebni 'fleksibilniji i dinamičniji' propisi, rekla je njemačka AI tvrtka.

Pregovarači EU-a tek trebaju razriješiti nekoliko drugih kontroverznih točaka, uključujući prijedlog da se potpuno zabrani javno prepoznavanje lica u stvarnom vremenu. Zemlje žele izuzeće kako bi ga policija mogla koristiti za pronalaženje nestale djece ili terorista, ali grupe za ljudska prava brinu se da će to zapravo stvoriti pravni temelj za nadzor.

Tri grane vlasti u EU-u se suočavaju s jednom od posljednjih prilika za postizanje dogovora. Čak i ako to učine, 705 zastupnika Unije mora potpisati konačnu verziju. To se glasovanje mora održati do travnja, prije nego što započnu kampanju za izbore diljem EU-a u lipnju.

Zakon ne bi stupio na snagu prije prijelaznog razdoblja, obično dvije godine. Ako ne uspiju stići na vrijeme, zakon će biti stavljen na čekanje kasnije sljedeće godine - nakon što novi čelnici EU-a, koji bi mogli imati drugačije poglede na AI, preuzmu dužnost.

'Postoji velika vjerojatnost da je doista posljednji, ali postoji jednaka vjerojatnost da će nam ipak trebati više vremena za pregovore', rekao je Dragos Tudorache, rumunjski zastupnik koji suvodi pregovore Europskog parlamenta o Zakonu o umjetnoj inteligenciji.