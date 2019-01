Novo IBM-ovo kvantno računalo fenomenalno izgleda

Smješteno u stakleno kućište ojačano aluminijem i čelikom, računalo IBM Q System One radi na temperaturi tek nešto većoj od apsolutne nule. Ne, ne možete ga ponijeti kući

Otprilike godinu dana kasnije vratili su se na CES s novim rješenjem, nazvanim IBM Q System One.

Čitav sustav, smješten u istraživačkom laboratoriju u Yorktown Heightsu u američkoj saveznoj državi New York, zauzimao je veći dio poveće sobe. Bio je funkcionalan, ali baš i ne dizajnerski najbolje riješen.

Dizajn je osmišljen u tvrtci Map Project Office, koja je dosad radila s tvrtkama Sonos, Honda i Kano, i arhitektonskom studiju Universal Design. Za staklenu kocku pobrinuli su se u tvrtci Goppion, koja je između ostalog dosad izradila staklene vitrine za sliku Mona Lisa u pariškom muzeju Louvre, kraljevske dragulje izložene u Tower of London...

Stakleno kućište omogućava preciznu kontrolu temperature unutrašnjosti, što je od ključne važnosti za kvantne čipove - koje je nužno držati na oko 10 milikelvina, odnosno tek nešto više od apsolutne nule - kao i za prateću elektroniku. Bilo kakva vibracija ili neočekivana promjena temperature može se negativno odraziti na rezultate rada. Upravo to ovaj nesvakidašnji dizajn nastoji spriječiti.

IBM Q System One sadrži 20-kubitni stroj četvrte generacije. Naizgled ne djeluje impresivno ako se usporedi sa 72-kubitnim strojem kojeg su u Googleu najavili prošlog ožujka. No, u IBM-u kažu kako je kvaliteta važnija od kvantitete. Žele se fokusirati na smanjivanje pogrešaka i povećanje pouzdanosti prije no što povećaju snagu sustava.

Tijekom sajma CES 2019 prikazan je nešto manji model (s duljinom brida 2,2 m), bez stražnjeg panela i zaštitnog kućišta. U laboratoriju navodno imaju potpuno funkcionalan prototip.

U Q Network, IBM-ovu istraživačku mrežu posvećenu kvantnom računalstvu, dosad su se uključili ExxonMobil i europski istraživački centar CERN, između ostalih, piše Engadget.