Niz uredbi Donalda Trumpa bavi se tehnologijama. Evo što će se sve promijeniti

Poništavanje poteza Joea Bidena

Trump je poništio pojedine politike iz Bidenove ere jer ih smatra preprekom američkim inovacijama na području umjetne inteligencije. Visoki dužnosnici u Trumpovoj administraciji dobili su rok od šest mjeseci za formuliranje akcijskog plana umjetne inteligencije koji će omogućiti razvoj sustava 'bez ideoloških pristranosti ili projektiranih društvenih agendi'.

Također je naložena revizija svih politika provedenih temeljem Bidenove uredbe te promjena, suspendiranje ili poništavanje onih koje se ne slažu s Trumpovom vizijom umjetne inteligencije. Američki AI Safety Institute, osnovan radi istraživanja sigurnog korištenja sustava umjetne inteligencije, mogao bi biti ugašen.

Vijeće za uspostavu nacionalne inicijative za umjetnu inteligenciju i kvantno računalstvo

Trump je također osnovao Predsjedničko vijeće savjetnika za znanost i tehnologiju (President's Council of Advisers on Science and Technology, PCAST), u kojem će biti 24 stručnjaka koji bi trebali pomoći administraciji u 'ucrtavanju puta prema naprijed za američko vodstvo u znanosti i tehnologiji'.

Prioritet će biti 'izvrsnost vođena rezultatima i postignućima temeljenim na zaslugama'. Pokretat će nacionalne inicijative i usmjeravati istraživanja umjetne inteligencije i kvantne energije, sustava autonomne vožnje, bespilotnih letjelica i biotehnologije.

Jedan od članova bit će David Sacks, bivši izvršni direktor Paypala, koji će voditi politike o umjetnoj inteligenciji, kriptovalutama i zaštiti slobode govora na internetu te paziti na pristranosti i cenzuru velikih tehnoloških tvrtki.