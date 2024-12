Novi pokušaj nakon neuspjeha: Europska raketa Vega C spremna za lansiranje

Vega C je naprednija verzija originalne Vega rakete, koja je uspješno lansirala lake satelite od 2012. do početka ove godine. Prema ESA-i, nova raketa može nositi oko 800 kilograma više korisnog tereta, isplativija je i može lansirati satelite u orbite na različitim visinama.

Dok je prvi let Vege C u srpnju 2022. bio uspješan, prvo komercijalno lansiranje u prosincu 2022. završilo je neuspjehom. Raketa je nedugo nakon lansiranja skrenula s kursa zbog problema s motorom, što je rezultiralo njezinim uništenjem i padom u more. Sva planirana lansiranja od tada su do sada bila otkazana.