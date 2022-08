Novi iPhone uskoro je tu: Deset stvari koje znamo o njemu

Premda Apple kao i svake godine drži jezik za zubima, insajderi već mjesecima grade ideju o najnovijem predstavniku popularne linije telefona. Evo što bismo mogli vidjeti kod novog iPhonea 14

Ideja 'štedljivog' ekrana sa osnovnim informacijama oduvijek je bila pri vrhu liste želja brojnih vlasnika Appleovih uređaja (pogotovo onih koji su došli s Androida). Problem je što su always-on prikazi i na Androidima oduvijek bili beskorisna značajka koja je jedino bila dobra u dodatnom pražnjenju baterije. Apple je always-on prikaz doveo na Apple Watch (gdje smo ga nakon par dana korištenja isključili kako bi sat radio dulje), a sad bi, kažu insajderi, to mogao donijeti na veće ekrane svojih popularnih smartfona.

Najnoviji iPhone dolazi krajem rujna, što znači da internet već bruji 'autentičnim' insajderskim informacijama. Apple, naravno, o novim telefonima neće zucnuti ništa sve do službenog datuma izlaska, što znači da nama u međuvremenu preostaje istražiti insajderske informacije i složiti koliko-toliko pouzdanu sliku nadolazećeg pametnog telefona.

Manje izbočen stražnji modul za optiku

Apple će također možda maknuti izbočinu za stražnju kameru, pa telefon napokon više neće migoljiti po stolu. Ne znamo kako će to ići u kombinaciji sa povećanom optikom, no Appleu je do sad puno toga pošlo za rukom, što znači da šansa za ovakvo što zbilja postoji.

Robusnija konstrukcija

Insajderi neko vrijeme šuškaju o potencijalnom uvođenju novog okvira od titanija koji bi osigurano bolju izdržljivost uređaja, no vjerujemo da od toga neće biti ništa, pošto je iPhone već tako i onako vrlo skup telefon.

Nove veličine

Ako je vjerovati analitičaru Mingu, Apple će nakon dvije godine nevoljko napustiti ideju o minijaturnom iPhoneu te je zamijeniti opcijom Max, što znači da ćemo pored iPhonea 14 Pro Max imati i iPhone 14 Max. Ming-Chi Kuo kaže da se Apple oprašta od iPhonea mini nakon navodne slabe prodaje.

Zubić odlazi u povijest

Iako kod iPhonea 13 nismo vidjeli prevelik broj dizajnerskih preinaka, situacija bi se mogla promijeniti dolaskom iPhonea 14. Ono što se neće mijenjati su ravni rubovi kakve smo prvi put vidjeli na iPhoneu 12. Ming-Chi Kuo kaže da će Apple u 2022. s nekih modela maknuti urez, a ako to postane hit, dizajn će migrirati i na druge modele.

Izrez koji sadrži hardver za skeniranje lica i frontalnu kameru na iPhone je stigao 2017., a nov će dizajn frontalnu kameru uvaliti u manji izrez, dok će se hardver za skeniranje lica ovaj put sakriti ispod stakla.

Ništa od USB-a C

Izvješća već godinama nalažu da Apple s novim iPhoneom planira napustiti hardverske ulaze ili čak zamijeniti ih USB-om C, no vrlo je izvjesno da ove godine neće biti ništa od toga. iPhone bez ulaza još je u stadiju testiranja i neće na tržište doći još godinama. Ono što je vjerojatnije je konačni dolazak USB-a C kojeg ćemo vjerojatno vidjeti tek u rujnu iduće godine.