Novi AI asistenti po posebnoj ponudi: Zašto je sada idealno vrijeme za ulazak u HONOR ekosustav budućnosti?

Tržišni analitičari predviđaju da će se u 2025. godini globalno isporučiti više od 369 milijuna GenAI pametnih telefona, odnosno da će GenAI pametni telefoni u tom periodu činiti 20 % - 33 % svih isporuka. (1) Istovremeno, globalna potrošnja do kraja 2025. predviđena je na ukupno 298,2 milijarde dolara. (2)

Hrvatsko tržište pametnih telefona nimalo ne zaostaje za globalnim trendovima te, prema podacima Statiste[3], doživljava porast potražnje za vrhunskim uređajima, potaknuto tehnološki naprednim stanovništvom i rastućim raspoloživim dohotkom. Očekuje se tako da će do 2030. godine volumen domaćeg tržišta pametnih telefona doseći 1,09 milijuna komada.

HONOR, jedan od vodećih proizvođača pametnih telefona u svijetu, pozicionira se na samom vrhu tog vala, a svojom ekskluzivnom jesenskom ponudom korisnicima u Hrvatskoj nudi ulaz u najbrže rastući segment mobilne tehnologije. Ponuda, koja vrijedi cijeli listopad, spaja tehnološku snagu uređaja HONOR Magic7 Pro i serije H400 (HONOR 400, HONOR 400 Pro, HONOR 400 Lite) s vrhunskom umjetnom inteligencijom Google Gemini i donosi novu razinu produktivnosti. Zbog integracije u Google ekosustav, popularnost Geminija kao vrhunskog osobnog asistenta neprestano raste, a od drugog tromjesečja ove godine s njime mjesečno komunicira 82 milijuna aktivnih korisnika[4].

Snaga Geminija i AI funkcionalnosti Integracijom Google Geminija, osobnog AI asistenta, uređaji HONOR-a postaju više od pametnih telefona – oni su sada inteligentni suputnici koji uče i prilagođavaju se korisniku.

HONOR Magic7 Pro, flagship model za ultimativni multitasking, dolazi s MagicOS 9.0 sustavom koji nudi inteligentno i personalizirano korisničko iskustvo uz napredne AI funkcije poput Magic Portala, AI Prijevoda i HONOR Notes aplikacije. Ovaj uređaj nudi nenadmašnu kontekstualnu asistenciju - Gemini prepoznaje kontekst, pa ako radite na jednoj aplikaciji, Gemini na drugoj strani nudi prijedloge ili sažetke vezane uz Vaš trenutni zadatak, čineći ga savršenom mobilnom radnom stanicom.

Fotografiranje je unaprijeđeno s AI HONOR IMAGE ENGINE sustavom te značajkama poput AI Super Zooma i Harcourt portreta. Zahvaljujući vrhunskom čipsetu Snapdragon® 86 i optimiziranom AI sustavu, Magic7 Pro je idealan izbor za sve koji žele spoj snage, stila i funkcionalnosti.

GenAI od sada i u srednjoj klasi Iako je AI do sada primarno bio rezerviran za premium klasu uređaja, očekuje se da će brendovi poput HONOR-a do kraja 2025. ubrzati integraciju AI-ja u uređaje srednje klase kao što je to H400 serija. Ona donosi prepoznatljiv spoj inovacija i dizajna, s naglaskom na umjetnu inteligenciju koja svakodnevne zadatke čini jednostavnijima. Odlikuje je i iznimna otpornost na padove i prašinu te su, zahvaljujući Super Rainproof Touch tehnologiji i certifikatu, uređaji vodootporni[5]. Posebno se pak ističu AI značajke koje olakšavaju svakodnevnu upotrebu i čine Gemini neophodnim alatom: AI mehanizmi H400 serije koriste Geminijeve mogućnosti za optimizaciju scena, predviđanje najboljeg trenutka za snimanje i naprednu post-produkciju, zbog čega svaka fotografija snimljena njihovim ultra jasnim 200 MP sistemom kamera te AI Super Zoom opcijom izgleda profesionalno. Istovremeno AI prilagođava trajanje baterije i optimizira performanse aplikacija, osiguravajući brže i relevantnije informacije u stvarnom vremenu putem Google Gemini asistenta i alata Circle to Search i Google Lens, bez obzira na intenzitet korištenja.

Ponuda koja se ne propušta Sjajno tempirana s tržišnim trendovima i rastućom popularnosti Gen AI pametnih telefona, HONOR-ova ponuda otvara vrata jedinstvenog ekosustava budućnosti u kojemu napredne AI funkcionalnosti značajno pojednostavljuju današnjicu. Bilo da sebi tražite savršenog asistenta ili jednostavno želite svoje najmilije opremiti vrijednim uređajima, svakako do 31. listopada posjetite HONOR ovlaštene prodajne partnere u Hrvatskoj. Naime, pri kupnji uređaja HONOR 400, HONOR 400 Pro ili flagship modela HONOR Magic7 Pro na poklon dobivate HONOR 400 Smart 5G, dok uz kupnju modela HONOR 400 Lite na poklon dolazi pametni sat HONOR Choice Watch 2i[6].