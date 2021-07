Nove prilike u IT sektoru - pogledajte tko sve zapošljava

U suradnji s portalom MojPosao donosimo vam tjedni pregled oglasa za radna mjesta u brzorastućem IT sektoru. Izaberite favorita i javite im se već danas

Atos je globalni lider u području digitalne transformacije sa 105.000 zaposlenika i godišnjim prihodom većim od 11 milijardi eura. Također, Atos je nositelj certifikata Great Place To Work, svjetskog priznanja za najbolje poslodavce u kojem odlučujuću ulogu ima mišljenje zaposlenika. Ovaj status su zaslužili brojnim benefitima koje nude, poput stručnog usavršavanja, sustava nagrađivanja, kliznog radnog vremena i rada na najsuvremenijim tehnologijama. U to se možeš uvjeriti i sam/sama ako se do 19. kolovoza prijaviš na oglas za radno mjesto Senior Backend Cloud Developer (m/ž) i pridružiš se njihovu timu.

Sustavna si, ustrajna i pedantna osoba? Imaš iskustvo u radu s Jirom, TestRailom i agilnim procesom upravljanja? Posjeduješ barem dvije godine radnog iskustva na mid-level, odnosno 4 godine na senior-level razini? Ne traži dalje već se do 5. kolovoza prijavi za radno mjesto Quality Assuance Engineer (Mid/Senior) (m/ž) u tvrtki Human Resources Cloud. Pored prijateljske atmosfere, nude ti fleksibilno radno vrijeme i mogućnost rada od kuće, plaćen ručak u uredu svakog radnog dana te 25 dana godišnjeg odmora.

Actual I.T., vodeći ponuđač globalnih IT rješenja za potporu poslovanju, kao dio Skupine DBA iz Italije, u svoje redove i u Hrvatskoj poziva stručnjake na IT području. Trenutno su u potrazi za Programerom (m/ž) koji će se pridružiti njihovoj mladoj i dinamičnoj ekipi. Nude ti stručno mentorstvo pri uvođenju u posao, uključivanje u sustav bonusa, odgovoran i zanimljiv posao, fleksibilno radno okruženje te sudjelovanje na međunarodnim projektima. Javi im se do 31. srpnja.