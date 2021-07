Došao je u Revolut među prvima, a sada vrijedi milijune: Tko je mladi Alan Chang - jedni ga slave zbog munjevitog uspjeha, a drugi prozivaju zbog natjecateljske naravi

Stariji potpredsjednik Revoluta koji je prije šest godina diplomirao fiziku u Londonu i dosadašnju karijeru proveo u toj kompaniji svoj uspjeh pripisuje progresivnom pristupu, što mu je osiguralo i neke manje lijepe epitete

Iza ovakvog poteza, ako pitate vodeće ljude Revoluta, nalazi se potreba za konstantnim napretkom i evolucijom usluge. Stariji potpredsjednik kompanije Alan Chang spominje to na svim zamislivim komunikacijskim vektorima, od LinkedIna do Twittera.

Kolege iz kompanije opisuju ljude iz Changova ureda kao inovativne i pametne, one koji su spremni razvijati stvari od same nule. Chang je s druge strane donekle tip čovjeka koji često prima prigovore na sve, od pristupa intervjuima do ega i agresivne kompetitivnosti. Na te komentare svojedobno je odgovorio objavom na Twitteru i reminiscencijom na ranije dane. 'Kad sam bio mali - kad god bih rekao tati o nekom dostignuću, on bi bio sretan pet minuta', komentirao je mladi techfinancijaš.

Poriv za uspjehom

Čini se da je glavna sila iza Changova pristupa nepoimanje dostignuća - mentalnog i očigledno poslovnog pristupa čiji je glavni slogan 'nikad ne budi zadovoljan'. Sudeći po stalno otvorenim radnim mjestima u kompaniji, uvijek ima mjesta za nova lica. Chang, doduše, nije pobornik davanja dionica novim zaposlenicima, umjesto čega nudi radno mjesto na kojem kandidati mogu susresti osobu čiji je cijeli modus operandi ideja borbe protiv onih koji ga podcjenjuju. LinkedIn mu je tako prepun citata poput: 'Mi smo podcijenjeni inovatori za koje je svaki dan nova borba.'

Chang i na Twitteru ima sličnu retoriku, tvrdeći da kompanija doslovno traži ljude s mozgom, srcem i ludom ambicijom. 'Mozak je za rješavanje problema, srce je za borbenost i ambicioznost, a ludilo je za ludilo i 'muda'', komentirao je.

Što se nastavka priče o ekstremno kompetitivnom direktoru tiče, ponešto bi se dalo zaključiti i iz svojevremene Changove objave u kojoj je napisao da je njegov ulazak u Revolut bio 'najbolja odluka koju je ikad donio'.