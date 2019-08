Nova utrka za Mjesec u punom je jeku, a znanstvenici predviđaju izgradnju svemirskih baza

Za razliku od šetnje površinom i sakupljanja uzoraka tla, ovog puta govorimo o prvim kolonijama, građevinama i proizvodnim pogonima

NASA ulazi u igru programom Artemis u sklopu kojeg planira do 2024. na prašinom prekrivenu površinu spustiti dva astronauta te time omogućiti dugoročnu i održivu američku prisutnost. Ključni element ove misije leži u svemirskoj stanici u orbiti Mjeseca pod imenom Gateway, a koja će služiti kao polazna točka za misije usmjerene na Mjesečevu površinu. Što se operativnog aspekta misije tiče, većini je zadataka cilj spuštanje na Mjesečev južni pol, na kojem se, među ostalim, nalazi velika količina zaleđene vode.

Što je s Europom i Kinom?

ESA, odnosno Europska svemirska agencija izrazila je želju za stvaranjem trajne ljudske nastambe na Mjesecu. Za njezinu će izgradnju trebati nekoliko desetljeća, a bit će smještena na južnom polu Zemljina prirodnog satelita. Dok Europa sanja o naselju na Mjesecu, Kina već šalje robotske istraživače u sklopu kampanje Chang'e. Program nazvan po kineskoj božici je, podsjetimo, već polučio uspjeh. Kina je u Mjesečevu orbitu 2006. i 2010. poslala orbitalne letjelice, dok su na površinu 2013. i početkom ove godine stigli sletači i roveri.

Posljednja u nizu misija pod imenom Chang'e 4 istražila je tajnovitu tamnu stranu Mjeseca. Idućeg desetljeća Kina planira sakupiti uzorke Mjesečeva tla i izgraditi malu robotsku bazu za istraživanje blizu južnog pola. Zahvaljujući njima planira omogućiti istraživanje uz pomoć posade i to već početkom tridesetih godina ovog stoljeća. Dužnosnici kineske svemirske agencije spominjali su i 'Mjesečevu palaču', no čini se da će do njezine izgradnje proći malo više vremena.