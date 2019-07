Sitne, ali bitne nadogradnje koje će vam ove jeseni olakšati život uz iPhone

iOS 13, najnovija iteracija popularnog Appleovog operativnog sustava za mobilne uređaje trenutno se nalazi u beta testiranju, dok će konačnu verziju svi dobiti neposredno nakon izlaska novog iPhonea najavljenog za ovaj rujan

Prebacivanje među bežičnim mrežama i Bluetooth uređajima više neće zahtijevati kopanje duboko u postavke uređaja, već ćete sve moći raditi preko kontrolnog centra tako da povučete prstom iz gornjeg desnog dijela ekrana prema sredini ekrana. Tamo ćete dulje pritisnuti na područje koje zauzima teleoperaterska mreža, Bluetooth, Wi-Fi i Mod za let u zrakoplovu. Tamo ćete dulje držati Wi-Fi ili Bluetooth i iskočit će meni na kojem ćete birati na koju se mrežu želite radije spojiti.

Apple je odlučio uvesti velike promjene u aplikacije poput Mapa i Podsjetnika u najnovijoj verziji svojeg mobilnog operativnog sustava, no kao i kod svega - prava stvar se nalazi u sitnim detaljima koji život znače. Drugim riječima, ovdje nećemo pričati o očitim nadogradnjama poput Dark Modea ili novog softvera za uređivanje fotografija, već o stvarima koje ćete koristiti svaki dan i koji će vas jako razveseliti.

Softver će vam, naime, povremeno slati podsjetnik koji vam objašnjava koliko je puta određena aplikacija koristila vašu lokaciju unutar određenog vremenskog razdoblja. Na istom ćete izborniku moći odlučiti želite li ju zaustaviti, pružiti joj informacije samo kada ju koristite ili joj omogućiti nesmetano praćenje nevezano uz ritam korištenja. Zgodno.

Kartice koje se same gase

Safari će, primjerice, imati privremene kartice. Da, znamo što mislite - nikad nećete koristiti kartice koje se same zatvaraju nakon jedne ili dvije minute, no to ovdje nije niti poanta - kartice u Safariju automatski se mogu zatvarati nakon dana, tjedna ili čak mjeseca. Ovu značajku ćemo, uvjeravamo vas, koristiti najviše od svih ostalih s obzirom da zbog čiste lijenosti u poznatom pregledniku imamo otvorenih barem dvadeset kartica za koje ne znamo ni koja im je uopće svrha.