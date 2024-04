Nova prijevara: Građanima na kućne adrese stižu paketi koje nisu naručili

'Metoda je: pošalju nenaručene stvari, jedna firma isporučuje, druga daje račun. Sakriju adresu za reklamacije i nitko ne odgovara na pozive i mailove. Kad nastaviš s prijetnjama inspekcijom, ispričaju se i ponude od 60 do 80 posto povrata jer je preskupa povratna poštarina. S 20 do 40 posto oni pokriju trošak bofla koji su poslali, a kod onih koji se ne žale profit je od 80 do 90 posto', napisao je jedan korisnik kojemu se dogodila ista situacija, prenosi Jutarnji list.