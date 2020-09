Nova era uređaja: Iskonov MESHtar i Mini router za van sve su popularniji

Dva uređaja su se pokazali sve popularnijima u modernoj eri povećanog korištenja interneta. Kompanija tvrdi da MESHtar i Mini router za van bilježe zapanjujuće povećanje prodaje

MESHtar ne zahtjeva mrežu nekog određenog operatora niti ugovornu obvezu, već se može koristiti uz bilo koji fiksni Internet kojem treba pojačanje u cijeloj nekretnini. 'Od trenutka web narudžbe pa do isporuke prođe svega par radnih dana, a korisnik plaća 49 kuna mjesečno sve dok koristi MESHtra. Ovo kvalitetno i praktično rješenje imamo već dulje u ponudi, no do proljeća su ga odabirali većinom poslovni korisnici, ugostitelji, iznajmljivači apartmana koji su si htjeli trajno riješiti problem s Wi-Fi-jem za radnike ili goste. Kako smo u jednom trenutku ostali zatvoreni u domovima s ukućanima i oslonjeni na internet za komunikaciju, rad i učenje, tako je munjevito narasla potražnja za Iskon MESHtrom i u kućama katnicama, velikim stanovima, nekretninama s vrtom.' kažu iz Iskona.

U Iskonu je aktualna akcija u kojoj se, uz 49 kuna mjesečne naknade, ne plaća jednokratna naknada za aktivaciju usluge.

Mini router za van