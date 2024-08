Nisu tako nevini i bezopasni kakvima se čine: Ovo vjerojatno niste znali o pingvinima

Kako bi položili jaja i održali mladunčad na životu, izlaze na obalu, a većina pingvina polaže samo jedno ili dva jaja. Razmnožavanje se obično odvija tijekom antarktičkog ljeta, od listopada do veljače, iako se neke vrste pare i zimi. Mužjaci prvi stižu u koloniju i biraju mjesto na kojem će čekati buduće partnerice. Kad ženke stignu, ponekad nekoliko tjedana kasnije, odmah se vrate svojim partnerima iz prethodne godine i provjeravaju kvalitetu gnijezda koje su mužjaci do njihovog dolaska marljivo uljepšavali kamenjem, grančicama i ostalim predmetima što su ih pronašli kako bi ga učinili što privlačnijim. Ako joj se ne svidi gnijezdo koje joj je pripremio partner, ženka će ispitati dom drugog mužjaka, a čak može otjerati drugu ženku iz gnijezda mužjaka čiji joj se stil uređenja interijera više svidio.

Na kopnu se gegaju u uspravnom položaju, mogu i skakutati ili trčkarati s tijelima nagnutim naprijed, a polarni pingvini mogu brzo prijeći velike udaljenosti 'sanjkajući se', tj. kližući se po ledu na trbuhu i gurajući se naprijed nogama. Kada je na kopnu jako hladno, skupljaju se u velike kolonije koje ih štite od predatora i griju, a one se sastoje od tisuća, pa čak i milijuna pingvina.

Za razliku od ptica koje svako malo odbacuju nekoliko komada perja, pingvini linjanjem gube svoje perje odjednom , a to počinje odmah nakon donošenja mladunca na svijet. Proces linjanja traje nekoliko tjedana jer tijekom tog perioda moraju postiti s obzirom na to da ne mogu loviti bez svog vodootpornog perja.

Kad ženka snese jedno ili dva jaja, mužjak će uzeti prvu smjenu njegova čuvanja, dok kod vrsta koje ne grade gnijezda odrasle jedinke drže jaja na nogama. Roditelji se izmjenjuju u grijanju jaja, a to ne rade samo carski pingvini - mužjak se brine o jajima dva mjeseca bez prekida, oslanjajući se na toplinu svojih kolega kako bi preživio hladnoću dok se njegove rezerve masti jako smanjuju.

Nakon što ženka odabere partnera, par će proći kroz važan ritual udvaranja, u kojem se pingvini klanjaju, češljaju i dozivaju jedan drugoga. Taj ritual pomaže im da se upoznaju i nauče glasove kako bi uvijek mogli pronaći jedni druge. Nakon udvaranja započinje proces parenja. Ženka će leći na tlo, a mužjak će joj se popeti na leđa i hodati unatrag dok ne dođe do njezina repa. Ona će zatim podići rep i par će voditi ljubav svega desetak sekundi .

Istraživanje se odvilo davne 1910. godine na rtu Adare na Antarktici, gdje se nalazi najveća kolonija adelijskih pingvina na svijetu, a mnoga od tih zapažanja, doduše ne sva, objavljena su u njegovoj knjizi 'Antarctic Penguins: A Study of Their Social Habits'.

Poznato je to da su pingvini monogamni, ali Levickova zapažanja o adelijskim pingvinima govore drugačije. Njegove bilješke opisuju nekoliko slučajeva seksualnih odnosa s više partnera tijekom sezone parenja. Tek 1980-ih, dok su pozorno promatrali pingvine, primjećuje nagrađivani znanstvenik Lloyd Spencer Davis, autor knjige 'A Polar Affair', i drugi znanstvenici shvatili su da je mijenjanje partnera česta pojava tijekom njihova razdoblja udvaranja.

Davis ističe ironiju da je film 'March of the Penguins', snimljen o carskim pingvinima, predstavljen kao prikaz života životinja koje predstavljaju dobre vrijednosti, no oni su još manje skloni parenju za cijeli život od adelijskog pingvina, a otprilike 85 posto njih 'razvodi se' iz sezone u sezonu. Ipak, druge vrste pingvina neke su od 11 životinja koje imaju jednog partnera cijeli život.