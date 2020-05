Mark Zuckerberg i društvo smislili su način kako doći do podataka ljudi koji uopće ne koriste njihovu društvenu mrežu. Ne, nije riječ o teoriji zavjere: profili u sjeni doista postoje

Službeno, u Facebooku tvrde kako im ti podaci trebaju kako bi značajke namijenjene preporučivanju kao što je People May Know mogle funkcionirati. Ali, čini se izvjesnim kako njihova motivacija seže znatno dublje. U informacijsko doba na velikim se količinama podataka o korisnicima i onima koji to nisu može lijepo zaraditi.

Ne zvuči naročito problematično. Ali, u Facebooku ne staju samo na ljudima koji poput Jelene već imaju korisničke račune nego uzimaju i Matijine podatke - ime, broj telefona, adresu e-pošte i drugo do čega mogu doći. Iako on i dalje nema korisnički račun na Facebooku.

Čim to napravi u Facebooku se aktivira softver koji krene češljati po njenim kontaktima i pokupi sve dostupne podatke o njima, poput brojeve telefona, adrese e-pošte... Pomoću tih podataka mogu otkriti koje korisnike Facebooka Jelena već poznaje. Na njima počiva značajka People You May Know.

U drugom dijelu, pod Things others do and information they provide about you navode kako 'primaju i analiziraju sadržaj, komunikacije i informacije koje drugi ljudi nude koristeći Facebookove proizvode. To može uključiti informacije o vama poput, primjerice, situacije kad netko dijeli ili komentira vašu fotografiju, šalje vam poruku te učitava, sinkronizira ili uvozi vaše kontakt informacije'.

Što možete poduzeti?

Za razliku od stvarnih, ne postoji način kako izravno upravljali profilima sjenkama. Kad god se korisnik Facebooka koji vas ima među kontaktima na svom mobitelu ulogira u svoj korisnički račun vaše osobne informacije bivaju dodane vašem profilu u sjeni.

Eventualno možete promijeniti broj mobitela i adresu e-pošte, ali to nije naročito praktično.

Možete također zamoliti prijatelje koji su aktivni na Facebooku da obrišu kontakte koje su učitali. To mogu tako što će otvoriti stranicu Manage Contacts i nakon toga drže postavke za sinkroniziranje isključenima, što također nije naročito praktično jer biste morali isto zamoliti sve redom korisnike Facebooka koje poznajete.

Nabavite li ipak novi broj mobitela i adresu e-pošte, trebate biti pažljivi s kime ju dijelite.

Hoće li Facebook ikad odustati od profila u sjeni?

Nije nemoguće, ali sumnjamo kako će do toga doista i doći. Usprkos neugodnim skandalima poput onog s tvrtkom Cambridge Analytica Facebook živi od vaših i naših podataka. Nastavit će nastojati doći do njih kako god je to moguće.