Nije poznato o kolikom se broju spornih oglasa radi, ali je u kategoriji zainteresiranih za pseudoznanost bilo 78 milijuna korisnika

U Markupu su otkrili kako u toj kategoriji ima 78 milijuna korisnika, i to u trenutku kad se Facebook bori s optužbama kako služi za širenje teorija zavjere, tvrdeći kako su se obračunali s oglašivačima koji pokušavaju zlorabiti širenje dezinformacija tijekom pandemije koronavirusa.

Zasad nije jasno kako su u Facebooku došli do zaključka kako bi ga to moglo zanimati, ali pretpostavlja se kako je to zbog toga što je istraživao teorije zavjere vezane uz COVID-19 i načine na koje se šire.

Ali, podjednako je moguće kako su u pitanju bila njegova prethodna novinarska istraživanja, kao i to što je u nekom trenutku posjetio neko web odredište pseudoznanstvenog sadržaja.

U ranije objavljenom izvješću Consumer Reports naveo je kako je bilo trivijalno jednostavno pridobiti Facebook na odobravanje lažnih oglasa u kojima su bile dezinformacije o koronavirusu. Uključujući i oglas u kojem se savjetuje konzumacija malih dnevnih doza izbjeljivača.

Zbog jedne od neutemeljenih teorija zavjere, koja povezuje pandemiju koronavirusa s mrežama 5G, uništen je ili oštećen nemali broj baznih postaja i tornjeva u više europskih država. Kod nas se oglasila regulatorna agencija HAKOM kako bi demantirala takva naklapanja. Ali, u ulozi žrtvenog jarca našli su se i brojni drugi, uključujući i milijardera Billa Gatesa.

Slične kategorije bile su otkrivene još krajem 2016. godine, ciljajući ljude zainteresirane za 'novi svjetski poredak', 'chemtrails' i kontroverze oko cjepiva. One su u međuvremenu uklonjene, ali je pseudoznanost ostala aktivna sve dosad.

Uz to, u Markupu su otkrili barem 67 skupina čiji nazivi izravno upućuju na to da su posvećene širenju teorija zavjera o koronavirusu, piše Gizmodo.