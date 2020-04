Možete pobrisati cijelu povijest praćenja lokacije, pojedine elemente ili u potpunosti isključiti tu značajku

To vam se ne sviđa? Možete pobrisati cijelu povijest praćenja lokacije, pojedine elemente ili u potpunosti isključiti tu značajku.

Kako obrisati povijest lokacije na Facebooku

Ako želite obrisati sve pohranjene podatke odjednom, kliknite na dugme More (sličica s tri točkice) u gornjem desnom kutu, bez obzira je li riječ o web odredištu, Androidu ili iOS-u.

Potom odaberite Delete all location history. Također možete obrisati i podatke samo za jedan dan ako odaberete Delete this day.

Kako isključiti povijest lokacije na Facebooku

Na webu kliknite na strjelicu u gornjem desnom kutu pa Settings i potom Location. Kliknite Edit, desno uz Location History. U padajućoj kućici odaberite Off.

Na Androidu kucnite dugme za izbornik, skrolajte do Settings & Privacy i odaberite Settings. Pod Privacy odaberite Location.

Kucnite Location Access, na idućem zaslonu odaberite Permissions i isključite sklopku za Location. Kucnite strjelicu pri vrhu kako bi se vratili na Location Access i isključite sklopku uz Background Location.

Što se iOS-a tiče, kucnite na dugme izbornika, skrolajte do Settings & Privacy i odaberite Settings. Pod Privacy odaberite Location. Kucnite Location services, na idućem zaslonu odaberite Location pa Never.

Možete također odabrati i Ask Next Time ako vam to više odgovara. Kucnite strjelicu pri vrhu kako bi se vratili na Location Settings i isključili sklopku za Location History.

Isključite li povijest lokacija više nećete moći koristiti određene značajke na Facebooku, kao što su Find Wi-Fi i Nearby Friends, kao i relevantne oglase.