Neobični 'prsti': Znanstvenici otkrili što bi mogao biti uzrok tajanstvenih praznina na Suncu

To bi moglo nam pomoći u boljem razumijevanju aktivnosti matične nam zvijezde, ali i u izradi prognoza za solarne vremenske (ne)prilike

To je kao kad rastegnete gumenu vrpcu i potom ju prerežete na pola. Prerezani dijelovi će se vratiti nazad nakon što to učinite.

Tijekom novog istraživanja znanstvenici su koristili snimke Sunca kako bi izmjerili promjene u njegovoj atmosferi. Potom su izradili 3D simulacije izboja i usporedili ih sa snimkama.

Otkrili su kako većina praznina nije posljedica magnetske rekonekcije već nastaju nezavisno od njih, kad tekućine različitih gustoća dođu u interakciju jedna s drugom. Pretpostavlja se kako je riječ o izostanku plazme, piše Independent.

