[VIDEO] Ne voli da ga zovu kiborgom: Denis Periša otkrio nam je što radi s čipom u ruci i koji su mu novi pothvati

Šibenčanin Denis Periša ugradio je čip pod kožu palca lijeve ruke i njime ubuduće namjerava plaćati račune, otvarati vrata i prenositi podatke. Zašto bi ih uostalom spremao u oblake kad sve važne podatke može imati u prstu, kaže za tportal

'Čip mi dozvoljava da na njega pohranim neke informacije i kasnije ih očitam', objašnjava Periša. On nerado daje svoj broj telefona, njegov profil na Facebooku odavno je premašio 5000 prijatelja, a želite li mu poslati poruku, na stranici lijepo piše da ne odgovara na njih. No, posljednjih dana on je veoma tražena osoba.

'Javilo mi se dosta ljudi pa me pitaju kako sam to i gdje uradio; zanima ih sve', kaže Periša. I što doista namjerava s tim svojim digitalnim palcem?

'Nadam se da ću u skoroj budućnosti to moći koristiti kao digitalni potpis ili za potvrdu identiteta, umjesto papirnate putovnice, osobne, vozačke dozvole i slično', objašnjava Periša.