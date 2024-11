Ne sviđa vam se što Instagram nudi? Stiže novi način kako riješiti taj problem

Kad bi vam prikazala hrpu nasumce odabranih objava koje vas ne zanimaju, malo je vjerojatno kako biste na tu aplikaciju trošili puno vremena. Ali, ako je svaka fotografija ili svaki video na neki način zanimljiv, to je odmah druga priča. Ipak, i algoritmi znaju ponekad zastraniti. Mogu, primjerice, dati prevelik značaj sadržaju koji ste pogledali jednom ili dva puta jer vas rubno zanima (ili vas uopće ne zanima).

Prije su postojala samo dva rješenja za taj problem. Mogli ste ili reći Instagramu kako vas takav sadržaj ne zanima ili otvoriti novi korisnički račun, pa na njemu pažljivije birati što gledate. Sad je dostupno i treće: možete resetirati Instagramov algoritam.

Nakon što to napravite, na stranici Explore, kartici Reels i glavnom feedu naći ćete objave koje vjerojatno ranije ne biste vidjeli, a moguće je kako nećete vidjeti sadržaje koje je nudio prethodno izdanje algoritma.

Algoritam je, naravno, i dalje aktivan, pa će tijekom vremena učiti temeljem vaših odabira i drugih aktivnosti, kako bi mogao prikazivati personalizirani sadržaj.

Kako resetirati Instagramov algoritam?

Nova značajka trenutno je u fazi testiranja. Jednom kad postane dostupna, moći ćete joj pristupiti u Instagramovim postavkama.

Otvorite aplikaciju, kucnite vaš profil i otvorite izvornik u gornjem desnom kutu. Pomaknite stranicu prema dolje, pod What you see kucnite Content preferences i zatim Reset suggested content.

Instagram će vas upozoriti kako nema povratka jednom kad obavite povratak na početne postavke. Također će vam predložiti prestanak praćenja pojedinih korisničkih profila. Ako ipak želite nastaviti, kucnite Reset suggested content i to ponovite u skočnom prozoru koji će se pojaviti, piše Life Hacker.