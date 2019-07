Ne možete se logirati u Facebook? Evo što vam je činiti

Zaboravili ste korisničko ime i lozinku? Netko je hakirao vaš korisnički profil na Facebooku? Ne možete se više logirati? Donosimo pregled savjeta što poduzeti

Jeste li isprobali početne opcije za povrat korisničkog računa na Facebooku?

Niste nigdje drugdje logirani u Facebook? Idući korak je pokretanje postupka povrata. Ako je moguće, za to koristite računalo ili mrežu na kojoj ste već bili logirani u svoj korisnički račun.

Otvorite stranicu za povrat na Facebooku, unesite adresu e-pošte ili broj telefona kojeg ste prethodno dodali vašem korisničkom računu. Možete upotrijebiti i korisničko ime na Facebooku.

Pojavit će se sažetak vašeg korisničkog profila. Pažljivo provjerite je li doista riječ o vašem korisničkom računu i imate li i dalje pristup navedenim adresama e-pošte. Ako sve izgleda u redu, kliknite Continue.

Facebook će vam poslati sigurnosni kod. Otvorite e-poštu, preuzmite ga i unesite kako biste vratili svoj korisnički račun. I potom postavite snažnu novu lozinku.

Niste dobili sigurnosni kod? Kliknite na Didn’t get a code?, što će vas vratiti na prethodni korak. Pokušajte ponoviti postupak. Ako ne ide, vjerojatno nemate pristup odgovarajućoj e-pošti ili broju telefona.

Što ako sumnjate kako je netko hakirao vaš korisnički račun na Facebooku? Ako ste uspjeli ponovno se ulogirati, odmah promijenite lozinku i osvježite podatke za kontakt. To su ključni koraci ako želite osigurati svoj korisnički račun na Facebooku.

Uklonite sve adrese e-pošte i brojeve telefona koji nisu vaši ili kojima više ne možete pristupiti. Svakako preporučamo uključivanje dvostupanjske provjere.

Jesu li se promijenili vaši podaci za kontakt?

Često nije moguće vratiti pristup korisničkom računu na dosad opisane načine. U Facebooku bi vam mogli dozvoliti navođenje nove adrese e-pošte ili broja telefona putem kojih će vas kontaktirati.

Kako biste pokrenuli postupak kliknite na poveznicu No longer have access to these? pri dnu lijevo na stranici za resetiranje lozinke. Iz Facebooka će tražiti unos nove adrese e-pošte ili broja telefona. Unesite ih i kliknite Continue.

Ako ste postavili Trusted Contacts, možete od rodbine i prijatelja koje ste tamo naveli zatražiti pomoć pri idućem koraku. Trebat ćete se sjetiti bar jednog od njih kako bi vam Facebook prikazao svih pet. Za povrat korisničkog računa trebat ćete tri koda.