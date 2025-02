Alternative za TikTok niču kao gljive poslije kiše. Pogledajte o čemu se radi

Potencijalna zabrana TikToka u SAD-u potaknula je razvoj nekoliko novih aplikacija koje bi jednog dana mogle poslužiti kao moguća zamjena te su namijenjene onima koji preferiraju otvoreni računalni kod, Bluesky i tehnologiju koja ga pokreće, AT Protocol.

To znači da bi mogla ponuditi istu vrste transparentnosti i kontrole nad vašim podacima kao i Bluesky, ali neće imati ograničenja izravne izgradnje.

Za razliku do većine drugih aplikacija, Reelo nije samo sloj ili filtar povrh Blueskya, već zasebna aplikacija koju pogoni AT Protocol.

Između ostalog, tu su podrška za duže videozapise do tri minute, specijalne efekte, biblioteku glazbe i zvukova, a kasnije će doći i za live streaming.

Korisnici će moći izravno objavljivati ​​svoje videosadržaje u aplikaciji. Poput TikToka, ona ima okomiti videofeed te mogućnost lajkanja, komentiranja i dijeljenja na desnoj strani zaslona.

Trebala bi biti dostupna od 20. ožujka.

Skylight

Tim koji stoji iza aplikacije uključuje Victoriju Tori White, a ona ima iskustvo u izradi prilagođenih web stranica i aplikacija, i Reeda Harmeyera, programera Reacta.

Skylight koristi Bluesky kao platformu, što znači da će značajke imati ista ograničenja kao i u toj aplikaciji (recimo, video može trajati do 60 sekundi i ne smije biti veći od 50 megabajta). Poželite li to promijeniti, morat ćete ili pričekati da to učini Bluesky ili razviti zasebnu aplikaciju.

Skylight je već u fazi beta testiranja za operativne sustave Android i iOS. Značajke kojima raspolaže uključuju lajkove, praćenje, komentare i stranice profila. Još se radi na prijenosu videozapisa.

Nedavno lansirana u App Storeu, aplikacija Videos for Bluesky djelo je indie japanskog programera Hoshide Takiyoshija (poznat i kao MszPro), a on je dosad izradio oko 60 aplikacija (uključujući poznatu SoraSNS, koja nudi kombinirani pristup decentraliziranim mrežama Mastodon, Bluesky, Misskey i Firefish).

Videos for Bluesky omogućuje pregledavanje videozapisa objavljenih na Blueskyu okomitim pomicanjem u korisničkom sučelju sličnom TikToku, uz mogućnost lajkanja, odgovora i prenošenja objave.