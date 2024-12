NASA: U svemiru se događa nešto neočekivano - izazov, ali i nevjerojatna prilika

Desetljećima su znanstvenici pokušavali precizno izračunati Hubbleovu konstantu, odnosno brzinu širenja svemira. Međutim novija istraživanja dovela su do Hubbleove napetosti – sukoba između očekivane stope širenja i one koja se opaža mjerenjima.

Potvrđena prethodna mjerenja teleskopa

Rezultati su potvrdili prethodna mjerenja teleskopa Hubble. Time je isključena mogućnost da su netočnosti Hubbleovih mjerenja odgovorne za neslaganja, što ukazuje na stvarne nepoznanice vezane uz strukturu svemira.

Istraživači smatraju da trenutnom standardnom modelu kozmologije, našem prihvaćenom objašnjenju funkcioniranja svemira, nešto nedostaje.

Rad koji detaljno izvještava o ovim nalazima, pod naslovom 'JWST Validates HST Distance Measurements: Selection of Supernova Subsample Explains Differences in JWST Estimates of Local H0', objavljen je u časopisu The Astrophysical Journal.